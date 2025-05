Новинки весни: що шукати на Книжковому Арсеналі

«Серце відьми». Женев'єва Ґорнічек

Дебютний роман Женев’єви Горнічек, американської письменниці, яка здобула ступінь з історії та спеціалізується на вікінгах. Глибоке занурення авторки в норвезькі міфи й ісландські саги стало поштовхом до створення книжки, яка переосмислює ключовий сюжет скандинавської міфології крізь жіночу перспективу.

У центрі сюжету — Ангрбода, відьма, яку тричі спалювали аси за мовчання і яка тричі поставала з вогню. Після останньої страти вона втрачає дар пророцтва і своє серце. Знесилена, Ангрбода ховається в Залізному лісі, доки її не знаходить Локі, щоб повернути серце. Між ними виникає зв’язок, народжуються діти: Йормунґанд — гігантський змій, Фенрір — могутній вовк, Гель — володарка світу мертвих. Коли до відьми повертається пророчий дар, вона бачить те, що лякає навіть самого Одіна: неминучу загибель світу та ключову роль її дітей у цьому. Сповнена страху й рішучості, вона шукає спосіб змінити долю. Та чи можна втекти від того, що вже передбачено?

Персонажі роману живі, емоційно об’ємні, вписані в логіку міфу: символічну, масштабну, позачасову. Локі показаний багатогранно — водночас зухвалий і вразливий, дотепний і трагічний. Ангрбода — уособлення жіночої стійкості, боротьби й захисту попри втрату сил. Теми зради, довіри й підтримки проходять крізь сюжет, оголюючи людське — навіть у світі богів.

«Забавки з плоті та крові. Сарабанда банди Сари. Нова стара баба». Лариса Денисенко

Лариса Денисенко — потужний голос сучасної української літератури: письменниця, правозахисниця, феміністка, яка не боїться відверто говорити про тілесність, бажання, свободу та суспільні стереотипи. Твори, що увійшли до цієї збірки, раніше виходили окремими виданнями в різних українських видавництвах і тривалий час були недоступні для читачів.

«Забавки з плоті та крові» — феєрична повість-карнавал, у якій досліджується жіноче бажання, тілесність і сексуальна ідентичність. Головний герой — викладач права Ерік — перевдягається в жіноче вбрання й оселяється разом з незрячою музиканткою Мірою і ексцентричним режисером. Їхнє співіснування породжує цілу низку кумедних, зворушливих і абсурдних ситуацій — історію про прийняття, близькість і свободу бути собою.

«Сарабанда банди Сари» — гротескна постмодерна повість, у якій тихий інтроверт Павло після несподіваної зустрічі з колишньою однокурсницею Сарою поринає у вир емоційного й побутового безладу. Це історія про хаос, що змінює, про любов, яка може бути і порятунком, і пасткою, і про буденність, у якій іноді захована справжня екзистенція.

«Нова стара баба» — світла, дотепна й глибока повість про старість як можливість нового життя. Варвара та її невгамовна подруга Зойка намагаються розгадати, хто ж така «нова стара баба», що з'явилася в житті онука Славика. Та водночас вони відкривають і самих себе — свої тіла, бажання, спогади, внутрішню свободу. У цій історії — теплий сміх, жіноча тілесність без табу, прийняття без сорому і вир життя, який не зупиняється з віком.

У своїй прозі Денисенко майстерно поєднує витончений гумор, глибоку психологічність і соціальну сатиру. Її історії водночас абсурдні і щирі, сповнені іронії, несподіваних сюжетних поворотів і відчуття правдивості, яке пронизує навіть найгротескніші епізоди.

«Пісня пророка». Пол Лінч

Роман-лауреат Букерівської премії 2023 року. Приголомшлива історія про країну, що стрімко занурюється в безодню авторитаризму, і про матір, яка намагається втримати найдорожче — свою родину.

Події розгортаються в сучасній Ірландії, але кожна сторінка нагадує: це може трапитися будь-де. Коли у двері Айліш Стек — науковиці й матері чотирьох дітей — стукають агенти таємної поліції, її життя ділиться на до і після. Країна перетворюється на репресивну державу. Її чоловік і син долучаються до спротиву — і безслідно зникають. Айліш залишається сам на сам з абсурдною й жорстокою реальністю. Намагаючись урятувати сім’ю, вона водночас шукає сліди людяності в суспільстві, де свобода стала злочином.

Пол Лінч створює тривожне й пронизливе полотно поступової руйнації демократії, де кожне слово — застереження, а кожна дія — виклик нам самим: а як би ми вчинили? Натхненний трагедією Сирії та байдужістю світу до чужого болю, роман промовляє до тих, хто не шукає простих відповідей і готовий почути, як звучить пророчий голос у світі, що втрачає розум.

Збірка «Контурні карти пам'яті»

Перша книга нового видавництва, що містить вісім есеїв про знакові для нашої культури місця, які постраждали від російської агресії.

Ідея книги належить українській письменниці Вікторії Амеліній, яка документувала воєнні злочини Росії і трагічно загинула влітку 2023 року. Автори книги — Олена Стяжкіна, Євгенія Подобна, Владислав Івченко, Ольга Карі, Олена Рибка, Марічка Паплаускайте, Наталя Михальченко, Софія Челяк — розповідають про ці місця крізь призму особистої пам'яті. Їхні голоси з різних регіонів України фіксують руйнацію не лише будівель, а й важливих сенсів і досвідів.

Книга порушує тему втрати — того, що ми не встигли побачити, усвідомити, зберегти, поки це було поруч. Кожне есе — спроба осмислити відсутність, яка з часом стає болючішою. Це розповіді про зруйновані домівки, загублені голоси, сцени життя, що вже не повторяться, — і про те, що тепер існує лише як пам’ять. Від музеїв і шкіл до бібліотек і цвинтарів — усі ці локації є частинами нашої культурної й емоційної спадщини, що опинилася під загрозою зникнення.

«Богині. Таємниця жіночої божественності». Джозеф Кемпбелл

Міфолог Джозеф Кемпбелл запрошує читачів у глибоку та захопливу інтелектуальну подорож крізь час і різноманіття культур, щоб дослідити багатогранний світ жіночих божеств. Ця книга постає логічним продовженням його фундаментального дослідження «Тисячоликий герой», де він аналізував чоловічі архетипи.

Майстерно інтерпретуючи міфи й вірування різних цивілізацій — від неолітичних культур до епохи Відродження, — Кемпбелл розкриває ключові уявлення людства не лише про жіночу сутність, а й про глибинні основи буття. Вагомим одкровенням цієї мандрівки стає відкриття універсального архетипу Великої Богині — всеосяжного образу, що єднає, на перший погляд, розрізнені міфологічні системи. Цей символ уособлює жіноче начало як первісне джерело творення світу, невичерпне джерело життя, глибоку мудрість і могутню силу трансформації.

«Aurora borealis». Максим Гах

Амбітний літературний експеримент, що розгортається у двох химерно переплетених сюжетних лініях з величезним часовим розривом. Автор майстерно поєднує елементи альтернативної історії, фантастики, фентезі, детективу й історичного роману.

У розпал Пелопоннеської війни юний афінянин вирушає у відчайдушну подорож до дикої Скіфії. Його мета — розшукати зниклого батька, чиї сліди обірвалися в безмежних степах після прибуття до Ольвії за життєво необхідним для Афін збіжжям. Попри жахливі легенди про кровожерливих чудовиськ і моторошні знахідки, що свідчать про трагедію, серце сина відмовляється вірити в непоправне. Його шлях крізь незвідані території, оповиті міфами й таємничим культом Великої Матері, стане не лише пошуком рідної людини, а й випробуванням мужності та віри в людство.

Паралельно з цією архаїчною одіссеєю розгортається зухвала історія в альтернативному 2076 році. Римська республіка, що уникла Середньовіччя, сягнула небачених технологічних висот. У світі інтриг і передових технологій константинопольський експерт з антикваріату, цинічний авантюрист Віктор Корнелій Ерфе береться відшукати цінний скіфський амулет, що належав зниклій сестрі впливового сенатора. Ця справа швидко затягує його у смертельно небезпечну гру з могутніми таємними товариствами.

Зловісною віссю між минулим і майбутнім є Велика Матір. Вона лише місце неймовірної магічної сили, стародавній культ, що сягає корінням у глибину століть, чи дрімаюче хтонічне божество скіфських степів? Її пробудження неминуче, і коли це станеться, світ обох героїв зміниться назавжди.

«Сходження Сенліна». Джосая Бенкрофт

Початок серії, що поєднує елементи фентезі, пригодницького роману та магічного реалізму. Захоплива історія про пошук, любов і розчарування.

Учитель з маленького рибальського селища Томас Сенлін роками плекав в уяві образ Вавилонської вежі — величного дива світу, осередку науки і цивілізації. Його медовий місяць з дружиною Маріам мав стати втіленням цієї мрії. Уже незабаром після прибуття серед строкатого натовпу мешканців і туристів Томас втрачає свою кохану. Відчайдушні пошуки приводять його у заплутаний лабіринт ворогуючих і мирних рівнів Вежі — світу геніїв і тиранів, дирижаблів і парових машин, дивовижних істот і таємничих механізмів. Ілюзії Сенліна розбиваються об жорстоку дійсність, а його подорож перетворюється на божевільну авантюру, сповнену небезпек, зрад і неймовірних зустрічей з диваками.

«Повернення додому». Розамунда Пілчер

Епічна сага про дорослішання, кохання й пошук себе на тлі Другої світової війни. Книга, відзначена престижною нагородою Romantic Novel of the Year.

У 1935 році чотирнадцятирічна Джудіт Данбар залишається в британській школі-інтернаті, тоді як її родина вирушає у Сінгапур. Вона знайомиться з Лавді Кері-Льюїс, аристократкою, яка вводить її у світ елегантності і привілеїв. Серед мальовничих пейзажів Корнволлу, в атмосфері безтурботного життя аристократії народжуються перші почуття і міцні дружні зв'язки.

Проте над Європою нависає тінь війни, яка безжально руйнує звичний світ і розлучає Джудіт з найдорожчими людьми. Дорослішаючи у складних воєнних умовах, вона змушена робити важливі життєві вибори, що загартовують її дух в навчають справжньої мужності й любові. Її шлях — це довге і сповнене випробувань «повернення додому» в усіх значеннях цього слова: до рідних, до себе, до того щасливого місця, де знаходить спокій душа.

У 1998 році роман екранізував режисер Джайлз Фостер.

«Бідолашні створіння». Аласдер Ґрей

Чорна комедія, інтелектуальна провокація і літературний експеримент, що майстерно сплітає елементи готики, наукової фантастики й гострої політичної сатири. Культовий роман, відзначений престижною Whitbread Novel Award і втілений у резонансному кіношедеврі Йоргоса Лантімоса з Еммою Стоун у головній ролі.

У похмурому вікторіанському Глазго ексцентричний геній Богвін Бакстер здійснює неймовірний і дещо моторошний експеримент, даруючи друге життя чарівній Беллі. Однак її свідомість — ніби чистий аркуш. Белла — носій дитячого розуму, що робить кожну її дію непередбачуваною, а прагнення до пізнання безмежним. Читачі стають свідками її сміливої емансипації, ненаситного прагнення зрозуміти світ і сформувати власну ідентичність у контексті суспільства, яке прагне регламентувати індивідуальність. Сюжет розгортається на тлі різноманітних локацій, зокрема, лабораторій Глазго, аристократичних казино і паризьких борделів.

Роман змушує читача одночасно сміятися, дивуватися й радикально переосмислювати усталені уявлення про жіночність, свободу волі й етичні межі наукового прогресу.

«З країни рижу та опію». Софія Яблонська

У 1932–1935 роках українська мандрівниця, кінооператорка та письменниця Софія Яблонська вирушає в глибини маловідомого Китаю, озброєна портативною кінокамерою, валізами з важкою технікою та неймовірною внутрішньою відвагою. Саме в цей період вона створює унікальний тревелог «З країни рижу та опію».

Софія Яблонська — жінка, яка власним прикладом ламала патріархальні уявлення, демонструючи світові образ вільної й незалежної українки. У складних і часто небезпечних умовах авторка сміливо фіксувала повсякденне життя на плівку. Китай у її розповіді постає як світ гострих контрастів: стародавні традиції змагаються з першими проявами індустріалізації, а глибокі забобони переплітаються з живим інтересом до чужинців. Автомобілі викликають у місцевих паніку, електрифікацію вони ігнорують, а «магічну» кінокамеру сприймають як загрозу душі.

На сторінках книги оживають моторошні сцени публічних страт, пронизливі замальовки буденного життя і численні виклики, з якими авторка стикалася під час подорожі. Яблонська відверто ділиться особистими переживаннями, зокрема досвідом короткочасної залежності від опію.