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Відомий американський музичний продюсер Дейв Шапіро загинув в авіакатастрофі

Його літак впав на приватні будинки в Сан-Дієго.

Відомий американський музичний продюсер Дейв Шапіро загинув в авіакатастрофі
Дейв Шапіро

Внаслідок аварії невеликого літака у Сан-Дієго, Каліфорнія, загинув американський музичний продюсер, один з найвідоміших агентів у сфері незалежної та альтернативної музики Дейв Шапіро.

Як пише Associated Press, 42-річний діяч індустрії розваг мав ліцензію пілота і був у переліку власників борту, який у четвер впав на приватний сектор. Окрім Шапіро, загинули ще двоє людей.

Шапіро заснував Sound Talent Group, яка опікувалася виконавцями у нішевих жанрах, як-от поп-панк, металкор, пост-хардкор та інших альтернативах традиційному року. 

У 2012 році він потрапив до списку Billboard "30 до 30" як один з найбільш впливових молодих діячів у музиці. Ветерани шоу-бізнесу стверджують, що він проклав дорогу на велику сцену багатьом гуртам, які не могли знайти свою авдиторію. Серед його клієнтів - Hanson, Pierce The Veil, Parkway Drive, Sum 41 та Ванесса Карлтон.  

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