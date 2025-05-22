Мінкульт пояснив, за що звільнили директора Києво-Печерської Лаври

Міністерство культури і стратегічних комунікацій оприлюднило офіційне пояснення щодо звільнення гендиректора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максима Остапенка. Причиною назвали “неналежне виконання умов контракту та виявленими порушеннями у діяльності заповідника”.

“Рішення прийнято на підставі доповідної записки директора Департаменту захисту та збереження культурної спадщини МКСК Володимира Шорнікова, – йдеться в офіційному повідомленні. – На початку травня гендиректору заповідника була оголошена догана, з якою він був ознайомлений особисто. Догана була оголошена на підставі звіту Робочої групи МКСК, утвореної для вивчення поточного стану обліку, використання та збереження державного майна, яке перебуває в оперативному управлінні заповідника. Робоча група також перевіряла дотримання меж і режимів використання території та буферної зони об’єкта культурної спадщини.”

У коментарі LB.ua Максим Остапенко зазначив, що особисто не бачив доповідної записки, про яку йдеться у повідомленні міністерства. “У наказі про звільнення, який мені показали, не було підпису міністра, але була згадка про доповідну, яку я навіть не бачив. Наказ мені продемонстрували у позаробочий час: о восьмій вечора до мого дому приїхав Володимир Шорніков, попросив вийти на термінову зустріч. Прямо на капоті машини показав наказ про моє звільнення, його колега знімав це все на телефон – мовляв, із наказом мене ознайомили. А на мені навіть не було окулярів, бо я ж вийшов з дома на хвилинку. І вже не наступний ранок Шорніков прийшов до колективу заповідника повідомляти про звільнення. Я зараз консультуюсь з адвокатом щодо цього неналежного способу поводження, який, щиро кажучи, дуже нагадує стрєлки 1990-х.”