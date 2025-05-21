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Міжнародну Букерівську премію отримали індійські письменниця і перекладачка

Бану Муштак ‒ перша авторка літератури мовою каннада, яка отримала нагороду за перекладену художню літературу. Вона писала збірку оповідань "Серцева лампа" протягом 30 років.

Міжнародну Букерівську премію отримали індійські письменниця і перекладачка
Бану Муштак
Фото: EPA/UPG

Індійська письменниця та активістка Бану Муштак отримала Міжнародну Букерівську премію за збірку оповідань “Серцева лампа”. Вона стала першою авторкою мовою каннада, яка отримала премію за перекладну художню літературу, повідомляє DW.

77-річна Муштак розділить премію у розмірі 59 300 євро зі своєю перекладачкою Діпою Бхастхі, яка також допомагала у виборі оповідань для збірки, що отримала нагороду.

Це перший випадок, коли збірка оповідань отримує нагороду. Це також робить Бхастхі першою індійською перекладачкою, яка отримала премію в її нинішньому вигляді, прийнятому у 2016 році.

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Щорічна Міжнародна Букерівська премія проводиться разом із Букерівською премією за художню літературу англомовною мовою, але остання вручається восени. 

Церемонія нагородження відбулася в лондонському музеї Тейт Модерн, а оголосив її Макс Портер, автор бестселерів, номінант на Букерівську премію. Портер назвав “Серцеву лампу” “чимось справді новим для англійських читачів”.

“Ці прекрасні, насичені, життєствердні історії походять з мови каннада, перемежовуючи їх з надзвичайним соціально-політичним багатством інших мов та діалектів”, ‒ сказав Портер.

“Вони розповідають про життя жінок, репродуктивні права, віру, касту, владу та гноблення”, ‒ додав він.

Каннадою розмовляють близько 65 мільйонів людей, переважно на півдні Індії. Муштак писала короткі оповідання, представлені в збірці, між 1990 і 2023 роками. Кураторство та переклад Бхастхі були спрямовані на збереження багатомовного характеру південної Індії. Збірку критики високо оцінили за сухий та ніжний гумор, дотепний стиль та коментарі до таких питань, як патріархат, кастизм та релігійний консерватизм.
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