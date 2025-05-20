Трамп проти Ємену. Уроки для України
Трамп проти Ємену. Уроки для України
World Press Photo призупиняє атрибуцію найбільш відомого фото В’єтнамської війни
World Press Photo призупиняє атрибуцію найбільш відомого фото В’єтнамської війни
Битва мобілізаційних ресурсів
Битва мобілізаційних ресурсів
Трамп і Путін провели телефонну розмову (оновлено)
Трамп і Путін провели телефонну розмову (оновлено)
Спецпредставник Трампа назвав перший пункт мирного плану США
Спецпредставник Трампа назвав перший пункт мирного плану США
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Фінал Євробачення-2025: тріумф вторинності
Фінал Євробачення-2025: тріумф вторинності
У другий тур президентських виборів Польщі виходять Тшасковський та Навроцький (оновлено)
У другий тур президентських виборів Польщі виходять Тшасковський та Навроцький (оновлено)
Денис Курбатов: “За кількістю науковців на тисячу населення Україна в Європі посідає останню сходинку”
Денис Курбатов: “За кількістю науковців на тисячу населення Україна в Європі посідає останню сходинку”
ГоловнаКультура

Сучасну оперу "GAIA-24.Opera del Mondo" про війну проти природи людини покажуть в Києві

Проєкт українських композиторів та режисерів Іллі Разумейка та Романа Григоріва об'їздив низку світових фестивалів і вертається із показом до Києва

CultHub
Сучасну оперу "GAIA-24.Opera del Mondo" про війну проти природи людини покажуть в Києві
Фото: Valeriia Landar

4 червня в Національному академічному театрі Лесі Українки зазвучить опера Іллі Разумейка та Романа Григоріва "GAIA-24.Opera del Mondo", створена їхнім об'єднанням Opera Operta, яке отримала низку міжнародних нагород за створення і популяризацію сучасної оперної культури. 

"GAIA-24" мовою театру розповідає про війну проти природи та війну проти природи людини. У виставі поєднуються протилежні речі: реп і опера, авангард і поп-культура, фольклор і рейв. 

Фото: Valeriia Landar
Після прем‘єри опери 10 травня 2024 року в Києві, твір був представлений на фестивалях O. Festival у Роттердамі, Musiktheatertage Wien у Відні, Schall & Rausch в Берліні, а також у Венеції в церкві Сан-Лоренцо в межах публічної програми Українського національного павільйону на Венеційській бієнале, організованої Українським Інститутом. Від початку роботи на різних етапах проєкт підтримував Goethe-Institut. Також, створення вистави рік тому підтримали ГО “Музей сучасного мистецтва” та Ukrainian Emergency Art Fund (UEAF) у партнерстві з UNESCO.

Контекст написання твору такий: 9 жовтня 2022 року в Парижі помер філософ та антрополог, активний популяризатор теорії “Гайї”, Бруно Латур. Його останній опублікований текст присвячений війні Росії проти України. Цю війну він порівнює із війною людства проти природи та нашої планети, згадуючи “Царя Едіпа” Софокла, та говорячи про “Europe in interregnum” – Європу в часи Міжцарів‘я.

6 червня 2023 року російська армія підірвала дамбу Каховського водосховища, вчинивши черговий воєнний злочин та акт екоциду. За тиждень 18 мільярдів кубічних метрів води витекли в Чорне море. Каховське море, а разом з ним і пейзажі опери Чорнобильдорф, перестали існувати. Колишнє дно водосховища перетворилося на новий мінливий ландшафт, розташований на лінії зіткнення російсько-української війни.Після пересихання Аральського озера та катастрофи на Чорнобильській АЕС підрив Каховської дамби став одним із найбільш помітних екологічних злочинів, що вчинили російські колонізаторські режими. 

Разом з тим, як і регенерація Чорнобильського лісу, 2000 квадратних кілометрів Дніпровського ґрунту, звільнені від сімдесятирічного полону штучної водойми, поступово повертаються до свого природного стану. Що можна побачити зараз з високих дніпровських круч правого берега, спостерігаючи одночасно театр війни, що палає, та регенерацію первинного річкового ландшафту? Повільну перемогу природи, швидку поразку людини.

Відеоматеріали для опери “GAIA-24. Opera del Mondo” були створені в жовтні 2023 року на південному та східному узбережжі острова Хортиця. Музика, драматургія та режисура Іллі Розумейка та Романа Григоріва.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies