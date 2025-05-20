Проєкт українських композиторів та режисерів Іллі Разумейка та Романа Григоріва об'їздив низку світових фестивалів і вертається із показом до Києва

4 червня в Національному академічному театрі Лесі Українки зазвучить опера Іллі Разумейка та Романа Григоріва "GAIA-24.Opera del Mondo", створена їхнім об'єднанням Opera Operta, яке отримала низку міжнародних нагород за створення і популяризацію сучасної оперної культури.

"GAIA-24" мовою театру розповідає про війну проти природи та війну проти природи людини. У виставі поєднуються протилежні речі: реп і опера, авангард і поп-культура, фольклор і рейв.

Фото: Valeriia Landar

Післятвір був представлений на фестивалях O. Festival у Роттердамі, Musiktheatertage Wien у Відні, Schall & Rausch в Берліні, а також у Венеції в церкві Сан-Лоренцо в межах публічної програми Українського національного павільйону на Венеційській бієнале, організованої Українським Інститутом. Від початку роботи на різних етапах проєкт підтримував Goethe-Institut. Також, створення вистави рік тому підтримали ГО “Музей сучасного мистецтва” та Ukrainian Emergency Art Fund (UEAF) у партнерстві з UNESCO.

Контекст написання твору такий: 9 жовтня 2022 року в Парижі помер філософ та антрополог, активний популяризатор теорії “Гайї”, Бруно Латур. Його останній опублікований текст присвячений війні Росії проти України. Цю війну він порівнює із війною людства проти природи та нашої планети, згадуючи “Царя Едіпа” Софокла, та говорячи про “Europe in interregnum” – Європу в часи Міжцарів‘я.

6 червня 2023 року російська армія підірвала дамбу Каховського водосховища, вчинивши черговий воєнний злочин та акт екоциду. За тиждень 18 мільярдів кубічних метрів води витекли в Чорне море. Каховське море, а разом з ним і пейзажі опери Чорнобильдорф, перестали існувати. Колишнє дно водосховища перетворилося на новий мінливий ландшафт, розташований на лінії зіткнення російсько-української війни.Після пересихання Аральського озера та катастрофи на Чорнобильській АЕС підрив Каховської дамби став одним із найбільш помітних екологічних злочинів, що вчинили російські колонізаторські режими.

Разом з тим, як і регенерація Чорнобильського лісу, 2000 квадратних кілометрів Дніпровського ґрунту, звільнені від сімдесятирічного полону штучної водойми, поступово повертаються до свого природного стану. Що можна побачити зараз з високих дніпровських круч правого берега, спостерігаючи одночасно театр війни, що палає, та регенерацію первинного річкового ландшафту? Повільну перемогу природи, швидку поразку людини.

Відеоматеріали для опери “GAIA-24. Opera del Mondo” були створені в жовтні 2023 року на південному та східному узбережжі острова Хортиця. Музика, драматургія та режисура Іллі Розумейка та Романа Григоріва.