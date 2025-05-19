Ветеран ЗСУ та кінопродюсер Володимир Яценко отримав найвищу наголороду Франції по культурі

Ветеран ЗСУ та кінопродюсер Володимир Яценко отримав одну з найвищих культурних відзнак Франції – Орден Мистецтв та Літератури (Ordre des Arts et des Lettres). Церемонія вручення відбулася на Каннському кінофестивалі Marché du Film - Festival de Cannes, який триватиме до 24 травня. Нагорода вручається за особливі заслуги у сфері культури та за внесок у поширення мистецтва й літератури у Франції та світі. Орден має три ступені: лицар (chevalier), офіцер (officier) і командор (commandeur).

Володимир Яценко – один з ключових українських продюсерів, відомий за фільмами «Ти - космос», «Дике поле», «Додому», «Атлантида», «Люксембург, Люксембург» та іншими. Цьогоріч він номінований Українським інститутом і став запрошеним учасником програми ProducersOnTheMove від організації European Film Promotion.