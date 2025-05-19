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Ветеран ЗСУ та кінопродюсер Володимир Яценко отримав найвищу наголороду Франції по культурі

Нагороду продюсеру вручили на Каннському кінофестивалі

CultHub
Ветеран ЗСУ та кінопродюсер Володимир Яценко отримав найвищу наголороду Франції по культурі

Ветеран ЗСУ та кінопродюсер Володимир Яценко отримав одну з найвищих культурних відзнак Франції – Орден Мистецтв та Літератури (Ordre des Arts et des Lettres). Церемонія вручення відбулася на Каннському кінофестивалі Marché du Film - Festival de Cannes, який триватиме до 24 травня. Нагорода вручається за особливі заслуги у сфері культури та за внесок у поширення мистецтва й літератури у Франції та світі. Орден має три ступені: лицар (chevalier), офіцер (officier) і командор (commandeur).

Володимир Яценко – один з ключових українських продюсерів, відомий за фільмами «Ти - космос», «Дике поле», «Додому», «Атлантида», «Люксембург, Люксембург» та іншими. Цьогоріч він номінований Українським інститутом і став запрошеним учасником програми ProducersOnTheMove від організації European Film Promotion.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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