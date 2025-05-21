Мінкультури звільнило директора Києво-Печерської Лаври Максима Остапенка

Сам директор наголосив, що його звільнили без пояснень, попереджень та жодних офіційних зауважень щодо його роботи.

Керівник Національного заповідника “Києво-Печерська Лавра” Максим Остапенко повідомив про своє звільнення.

“Поки ми готували масштабну виставку в Лаврі, я отримав новину, яка була несподіванкою — наказом Міністерства культури та стратегічних комунікацій України мене звільнено з посади керівника Національного заповідника “Києво-Печерська Лавра”, - написав він.

Максим Остапенко наголосив, що його звільнили без пояснень, без попереджень та без жодних офіційних зауважень щодо його роботи, і додав, що останні тижні ширились чутки про закулісну боротьбу за контроль над Лаврою.

“Ми відчували тиск. Очевидно, комусь стало незручно від того, що ми вголос говорили про необхідність очищення Лаври від імперських наративів. Комусь заважала правда. Комусь — наша принциповість”, - підкреслив Остапенко.

На його думку, ця новина - ще одне підтвердження, що Заповідник рухається у правильному напрямку.

“Сподіваюсь, завтра хоча б отримаю пояснення для себе особисто і для колективу, що відбувається”, - підсумував Максим Остапенко.