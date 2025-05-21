У Мадриді застрелили ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова (доповнено)
У Мадриді застрелили ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова (доповнено)
Санлікар Києва: ймовірною причиною спалаху гепатиту А стало потрапляння брудної води в мережу
Санлікар Києва: ймовірною причиною спалаху гепатиту А стало потрапляння брудної води в мережу
Трамп відмовився посилювати санкції проти Росії
Трамп відмовився посилювати санкції проти Росії
На війні загинув майстер спорту України з сучасного п'ятиборства Ілля Ковальов
На війні загинув майстер спорту України з сучасного п'ятиборства Ілля Ковальов
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
У поліції Харківщини прокоментували смерть чоловіка в ТЦК
У поліції Харківщини прокоментували смерть чоловіка в ТЦК
Рапорт комбата з 47 бригади Ширшина. Що каже уповноважена з прав військовослужбовців і як реагує військове середовище
Рапорт комбата з 47 бригади Ширшина. Що каже уповноважена з прав військовослужбовців і як реагує військове середовище
Трамп проти Ємену. Уроки для України
Трамп проти Ємену. Уроки для України
Найбагатші нардепи Ради. Як змінилися статки обранців у 2024 році?
Найбагатші нардепи Ради. Як змінилися статки обранців у 2024 році?
ГоловнаКультура

Мінкультури звільнило директора Києво-Печерської Лаври Максима Остапенка

Сам директор наголосив, що його звільнили без пояснень, попереджень та жодних офіційних зауважень щодо його роботи.

Мінкультури звільнило директора Києво-Печерської Лаври Максима Остапенка
Максим Остапенко
Фото: Максим Остапенко

Керівник Національного заповідника “Києво-Печерська Лавра” Максим Остапенко повідомив про своє звільнення.

“Поки ми готували масштабну виставку в Лаврі, я отримав новину, яка була несподіванкою — наказом Міністерства культури та стратегічних комунікацій України мене звільнено з посади керівника Національного заповідника “Києво-Печерська Лавра”, - написав він.

Максим Остапенко наголосив, що його звільнили без пояснень, без попереджень та без жодних офіційних зауважень щодо його роботи, і додав, що останні тижні ширились чутки про закулісну боротьбу за контроль над Лаврою. 

Support LB.ua

“Ми відчували тиск. Очевидно, комусь стало незручно від того, що ми вголос говорили про необхідність очищення Лаври від імперських наративів. Комусь заважала правда. Комусь — наша принциповість”, - підкреслив Остапенко.

На його думку, ця новина - ще одне підтвердження, що Заповідник рухається у правильному напрямку.

“Сподіваюсь, завтра хоча б отримаю пояснення для себе особисто і для колективу, що відбувається”, - підсумував Максим Остапенко.

Минкультури звільнило директора Києво-Печерської Лаври Максима Остапенка
Фото: Максим Остапенко
Минкультури звільнило директора Києво-Печерської Лаври Максима Остапенка

﻿
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies