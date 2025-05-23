Європейський музейний форум (EMF) оголосив номінантів на одну з найпрестижніших премій у музейній сфері – EMYA 2025. До цьогорічного списку потрапили 42 музеї з різних країн Європи, і серед них — один український музей, Музей Сучасного Українського Мистецтва Корсаків. Про це йдеться в пості на офіційній сторінці музею у фейсбук.Кожна команда презентує свій музей, напрямки своєї діяльності та виставкові проєкти. Форум в першу чергу об'єднує середовище, яке працює із музеями, як сталими мульдисциплінарними просторами. "Після виступу я не могла ніяк подзвонити ВІктору Корсаку і сказати, що все «ок», бо нас не відпускали, до нас весь час підходили представники музеїв з різних країн (Франція, Австрія, Норвегія, Литва, Польща, Боснія, Іспанія…)",--написала у своєму пості у фейсбук директорка музею Тетяна Репницька.

EMYA працює в межах загальної рамки цінностей Ради Європи, дотримуючись зобов’язання сприяти розвитку громадянськості, демократії, прав людини та сталого розвитку, а також налагодженню зв’язків між культурами й подоланню соціальних та політичних кордонів.

Різні нагороди в межах програми EMYA відображають, репрезентують і підкреслюють різні аспекти та виміри цих цінностей.

Дві головні нагороди — EMYA та Премія Ради Європи для музеїв — вручаються безперервно з 1977 року. Програма нагород EMYA реагує як на довгострокові суспільні зміни, так і на нагальні соціальні виклики, відображаючи ті труднощі, обов’язки та можливості, з якими стикаються музеї у XXI столітті.

Фото: зі сторінки музею Корсаків

Переможця премії оголосять 24 травня 2025 року.

Музей Сучасного Українського Мистецтва Корсаків заснований у 2018 році в Луцьку, є найбільшим в Україні музеєм сучасного національного мистецтва. В ньому зібрані картини, графіка, скульптури, відеоматеріали, інсталяції починаючи із середини XX століття до сучасності. Музей є приватним.

Місія МСУМК формулюється так: «Ми будуємо музейну інституцію найвищого рівня, яка змінює минуле, рефлексує теперішнє та творить майбутнє, що сприятиме розвитку духовності нації та пропагуватиме українське мистецтво у світі».