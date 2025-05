Журналісти відвідали офіс Українського інституту, де представники УІ розповіли про кроссекторальні ініціативи та проєкти в країнах Азії, Африки та Латинської Америки. Про це Український Інститут повідомляє на своєму сайті. Також журналісти зустрілися з Алімом Алієвим, заступником генерального директора УІ. Говорили про культурну дипломатію під час війни, про Крим та кримських татар.

Фото: Internews Ukraine, Медіацентр Україна

Також 14 травня Христина Дмитришин, програмна менеджерка по роботі з Кенією, Нігерією та ПАР, долучилась до по події «Україна та глобальний світ: ключові меседжі для взаєморозуміння» / “Ukraine and the global world: key messages for mutual understanding” в Медіацентрі Україна за участі журналістів, українських експертів-міжнародників, дієвців культури, бізнесу та громадянського суспільства, що працюють із закордонними аудиторіями.

Під час зустрічі експерти обговорювали відносини України з країнами Азії та Африки, а також ключові меседжі для ефективної комунікації та позиціювання України у світі та в цих регіонах.

В зустрічі взяли участь:

ПАР: Ребекка Еллен Девіс (Daily Maverick); Віллем Джоганнес Джордаан (Die Burger)

Філіппіни: Джамела Айша Аліндоган (BNC News) ; Серрано Саймон Альфонсо (The Philippine Business and News)

Індія: Абішек Кумар Джа (The World affair, The CSR Universe)