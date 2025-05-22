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Український Інститут обговорив майбутню співпрацю із Індією, ПАР та Філіппінами

Міжнародна делегація завітала до установи в межах престуру, організованого Internews Ukraine за підтримки Міжнародний фонд "Відродження".

CultHub
Український Інститут обговорив майбутню співпрацю із Індією, ПАР та Філіппінами
Фото: Internews Ukraine, Медіацентр Україна

Журналісти відвідали офіс Українського інституту, де представники УІ розповіли про кроссекторальні ініціативи та проєкти в країнах Азії, Африки та Латинської Америки. Про це Український Інститут повідомляє на своєму сайті. Також журналісти зустрілися з Алімом Алієвим, заступником генерального директора УІ. Говорили про культурну дипломатію під час війни, про Крим та кримських татар.

Фото: Internews Ukraine, Медіацентр Україна

 Також 14 травня Христина Дмитришин, програмна менеджерка по роботі з Кенією, Нігерією та ПАР, долучилась до по події «Україна та глобальний світ: ключові меседжі для взаєморозуміння» / “Ukraine and the global world: key messages for mutual understanding” в Медіацентрі Україна за участі журналістів, українських експертів-міжнародників, дієвців культури, бізнесу та громадянського суспільства, що працюють із закордонними аудиторіями.

 Під час зустрічі експерти обговорювали відносини України з країнами Азії та Африки, а також ключові меседжі для ефективної комунікації та позиціювання України у світі та в цих регіонах. 

В зустрічі взяли участь:

ПАР: Ребекка Еллен Девіс (Daily Maverick); Віллем Джоганнес Джордаан (Die Burger)

Філіппіни: Джамела Айша Аліндоган (BNC News) ; Серрано Саймон Альфонсо (The Philippine Business and News)

Індія: Абішек Кумар Джа (The World affair, The CSR Universe)

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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