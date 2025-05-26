У Брюсселі відбудеться найстарший фестиваль українського кіно в ЄС

У Брюсселі відбудеться 9-й фестиваль Ukraine on Film – найстарший фестиваль українського кіно у столиці ЄС.

На кіноогляді покажуть найсвіжіші українські стрічки: від цьогорічного номінанта на «Оскар» до екранізації книги одного з найвідоміших українських письменників сучасності. Про це повідомляє Український Інститут на своїй сторінці у фейсбук.

Ukraine on Film проводять Ukrainian Institute - Український інститут, кінокомпанія Arthouse Traffic, Товариство Українців у Бельгії за підтримки Посольства України в Королівстві Бельгія, Місії України при Європейському Союзі, телеканалу ARTE та Cinema Galleries.

На цьогорічному кіноогляді представляють 5 стрічок – як від творців, котрі вже здобули світове визнання, так і від зірок, що лише сходять:

-«Порцелянова війна», реж. Слава Леонтьєв, Брендан Белломо

-«Пісні землі, що повільно горить», реж. Ольга Журба«Фрагменти льоду», реж. Марія Стоянова

-«Ти Космос», реж. Павло Остріков

-«Сірі Бджоли», реж. Дмитро Мойсеєв

Фестиваль Ukraine on Film триватиме з 28 травня до 1 червня у кінотеатрі Cinema Galeries.