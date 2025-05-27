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Території культури

В Україні пройде перший Тиждень незалежних книгарень

Участь візьмуть книгарні Києва, Львова, Одеси, Дніпра, Рівного, Ірпеня.

Території культури
В Україні пройде перший Тиждень незалежних книгарень
Фото: instagram.com/indiebookstoreua

З 24 до 30 червня в Україні пройде перший Тиждень незалежних книгарень. Ініціатива має на меті підтримати незалежні книгарні як бізнес та показати їх роль культурних серцевин українських міст. 

Незалежні книгарні – це книжкові крамниці, які не належать до великих мережевих компаній і зазвичай мають одну або кілька локацій. Цього року більше 15 книгарень самоорганізувалися для проведення Тижня незалежних книгарень. Наразі доєдналися Readeat (Київ), «Муза» (Київ), Space books (Київ), «Закапелок» (Київ), «Моя книжкова полиця» (Київ), «Місто» (Київ), «Книжковий Лев» (Київ, Львів), «Плекай» (Київ, Львів), «Ніша» (Дніпро), «Паперове життя» (Одеса), Tyra (Ірпінь),  Katebooks (Ірпінь), «Лісова книгарня» (Ірпінь), «Затишна книгарня» (Рівне), «Перший том» (Черкаси), онлайн-книгарня Lovely Book та інші.

“У час відродження української культури, малі книгарні залишаються осередками людяності, – йдеться у пресрелізі заходу; – вони формують читацькі спільноти, відкривають нових письменників та дають їм простір для діалогу з читачами. Цей тиждень – це спроба об’єднати різні ланки книжкової екосистеми: читачів, книгарів, видавців, авторів, перекладачів і журналістів – навколо ідеї сильної, живої, української книжкової культури. А ще – це запрошення до діалогу, у якому незалежна книгарня постає як локація для просування української літератури.”

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Протягом останнього тижня червня у кожній книгарні-учасниці відбуватимуться тематичні події: зустрічі з письменниками, читання, обмін мерчем, акції та розіграші для відвідувачів. Кожна книгарня самостійно обиратиме формат участі.

Планується, що Тиждень незалежних книгарень стане щорічною подією.

Території культури
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