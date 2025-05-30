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DeepState: росіяни активізували штурми на Сумщині

Контроль над населеними пунктами Водолаги, Володимирівка і Костянтинівка залишається невизначеним.

DeepState: росіяни активізували штурми на Сумщині
прикордоння Сумщини

Російські війська активізували штурмові дії на Сумському напрямку, зокрема, у районах населених пунктів Біловоди та Локня. 

Про це повідомив інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

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«Постійний тиск піхотою дається взнаки, а попередні успіхи мотивують окупантів до подальших спроб просування», — зазначили аналітики.

За їхніми даними, станом на зараз контроль над населеними пунктами Водолаги, Володимирівка та Костянтинівка залишається невизначеним. У цих районах тривають активні бойові дії, а підтвердження окупації відсутні.

«Ми спілкуємося з бійцями з різних підрозділів, які тримають оборону в цих точках, але отримуємо суперечливу інформацію. Після встановлення точної обстановки позначення на мапі буде оновлено», — додали в DeepState.

Загрозливою ситуація залишається і в районі Юнаківки. За оцінкою проєкту, російські сили наблизилися до села і здійснюють штурмові спроби. У разі окупації населеного пункту та навколишніх висот може з’явитися загроза застосування FPV-дронів по Сумах.

«Сили оборони докладають максимум зусиль, щоб стабілізувати обстановку і стримати ворога», — наголосили аналітики.

  • Напередодні керівник Сумської ОВА заявив, що ситуація на лінії зіткнення постійно змінюється – «десь ініціатива за нами, десь противник проявляє активність».
  • За минулу добу окупанти майже сотню разів обстріляли область.
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