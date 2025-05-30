Повітряні сили ЗСУ знешкодили 56 російських безпілотників

У ніч на 30 травня росіяни атакували Україну 90-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Вдалося збити 56.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Ворог запускав дрони із напрямків: Міллерово, Орел, Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ., а також завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області.

Під ударом опинилися Харківщина, Одещина та Донеччина.

Українська ППО змогла знешкодити 56 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 26 збили вогневими засобами ураження, 30 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксували влучання ворожих безпілотників у 12 локаціях.