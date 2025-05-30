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Росія за добу майже сотню разів обстріляла населені пункти Сумщини

Пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури в кількох громадах.

Росія за добу майже сотню разів обстріляла населені пункти Сумщини
руйнування на Сумщині після російських обстрілів

Протягом доби російські війська здійснили майже 100 обстрілів по 33 населених пунктах Сумської області.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Support LB.ua

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог застосовував керовані авіабомби, РСЗВ, скидав ВОГи з дронів, завдавав ракетних ударів, зазначили в адміністрації.

Крім того, ворог атакував область із РСЗВ (майже 60 ударів), скидав ВОГ із дронів (10 скидань), 10 разів бив керованими авіабомбами, а також були атаки FPV-дронами та ракетний удар.

Унаслідок обстрілів пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури в кількох громадах:

  • у Середино-Будській громаді — два приватні будинки та об’єкт інфраструктури;
  • у Хотінській — об’єкт інфраструктури;
  • у Сумській — приватні будинки, автомобілі та інфраструктурний об’єкт.

За інформацією ОВА, загиблих і поранених немає.

Тим часом в регіоні триває евакуація - місцеві органи влади спільно з ДСНС, поліцією та волонтерами вивезли понад пів сотні жителів із прикордонних громад.

  • Напередодні керівник ОВА повіомляв, що на Сумщині активні бої тривають поблизу населених пунктів двох громад.
  • «Ситуація на лінії зіткнення постійно змінюється – десь ініціатива за нами, десь противник проявляє активність», - розповідав Григоров.
  • До появи цієї заяви влади регіону інформаційний OSINT-проєкт DeepState повідомив просування російських загарбників у Сумській області.
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