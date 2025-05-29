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ОВА: на Сумщині активні бої тривають поблизу населених пунктів двох громад

«Ситуація на лінії зіткнення постійно змінюється – десь ініціатива за нами, десь противник проявляє активність», - розповів Григоров.

ОВА: на Сумщині активні бої тривають поблизу населених пунктів двох громад
Олег Григоров

Станом на вечір 29 травня ситуація на прикордонні Сумщини залишається складною, але контрольованою. 

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

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За його словами, активні бойові дії тривають на окремих ділянках кордону, зокрема, поблизу населених пунктів Хотінської та Юнаківської громад. Росіяни діють малими групами та намагаються проникнути в прикордонні села й закріпитися.

«Ситуація на лінії зіткнення постійно змінюється – десь ініціатива за нами, десь противник проявляє активність, однак наші Сили оборони тримають стрій. ЗСУ, прикордонники, нацгвардійці та всі складові сил оборони героїчно дають відсіч окупантам», – заявив Григоров.

Очільник ОВА повідомив, що разом із військовими вживають заходи для посилення оборони громад та запобігання проникненню ворога.

«Я особисто 24/7 на зв’язку з військовим командуванням – реагуємо на всі зміни в обстановці оперативно та злагоджено. Діємо на випередження», – зазначив він.

Григоров закликав мешканців прикордонних територій не зволікати з евакуацією. Він додав, що за останню добу понад 50 людей виїхали із прикордонних громад області.

Прикордонслужба повідомила раніше, що російські ДРГ продовжують спроби заходу малими групами на територію України, особливо це стосується окремого відтинку в межах Сумської області.

  • Інформаційний OSINT-проєкт DeepState повідомив просування російських загарбників у Сумській області.
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