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Матеріал авторки LB.ua Інни Варениці переміг у спецномінації конкурсу "Честь професії 2025"

Відзнаку в спецномінації «За відданість професії за найтяжчих умов» посмертно отримала журналістка Вікторія Рощина.

Матеріал авторки LB.ua Інни Варениці переміг у спецномінації конкурсу "Честь професії 2025"
конкурс "Честь професії"

Перемогу в спеціальній номінації конкурсу «Честь професії 2025» Комісія з журналістської етики присудила авторці LB.ua Інні Варениці за матеріал «Між професійним та особистим».

Йдеться про спецномінацію «Найкращий матеріал на тему дотримання професійних стандартів та журналістської етики під час війни».

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За інформацією організаторів, нагородження переможців конкурсу відбулося 29 травня.

Цьогоріч церемонію відкрила спеціальна номінація від Наглядової ради конкурсу «За відданість професії за найтяжчих умов», відзнаку в якій посмертно отримала журналістка Вікторія Рощина.

Серед інших переможців конкурсу:

  • Ukrainer у номінації «Найкраще інтерв'ю» - матеріал «Віра Агеєва про національну літературу, «донецьких пацанів» і фемінізм», авторства журналістки Юлії Тимошенко;
  • Frontliner у номінації «Найкращий репортаж» - ««Наразі безславні». Колишні в’язні розповіли навіщо вступили в ЗСУ» авторства Андрія Дубчака та Надії Карпової.
  • BBC News Ukrainian у номінації «Найкраща аналітика» - «Проблема п'яти років. Чи загрожує щось легітимності Володимира Зеленського після 20 травня?» Святослава Хоменка;
  • Українська правда, розслідування The Kyiv Independent у номінації «Найкраще розслідування» - «Він прийшов знову. Зґвалтування під час війни. Називаємо імена військових рф» - матеріал Олесі Біди, Максима Якобчука, Костянтина Нечипоренка, Мирослави Чаюн і Євгенії Моторевської.
  • Inker.world.ua у номінації номінації «Найкраща публіцистика» - за «В'язень слова» авторства Олександра Дьоміна, Діани Лановець та Ірини Костишиної.
  • NGL.media та Економічна правда у спецномінації «Найкращий матеріал на тему прав жінок, дотримання гендерної рівності» від ГО Жінки в медіа – матеріали «Викрадачі дітей» і «Без жінок стало неможливо видобувати вугілля». День з життя шахти на Західному Донбасі».
  • Суспільне Новини у номінації «Найкращий воєнний репортаж» - матеріал «Життя і смерть у соняшниках. Репортаж з Покровського напрямку» від Олександра Магули, Анастасії Іванців та Анастасії Ісаєнко.

Переможницею спеціального призу «Надія журналістики» стала Юлія Тимошенко за матеріал: «Віра Агеєва про національну літературу, "донецьких пацанів" і фемінізм» (проєкт «Що далі?», Ukraїner).

Переможниця спеціального призу «Найкращий аудіоматеріал»: Катерина Гончарук за матеріал: «Музика у ритуалах війни» (епізод проєкту «Що мені музика») (Радіо Культура).

Переможці спеціальної номінації «Меморіальний матеріал року» від патформи пам’яті Меморіал - Альберт Цукренко, Олексій Мулявін, Катерина Феленюк за матеріал: «На честь. Чиїми іменами і чому названі підрозділи українського війська» (Суспільне Мовлення / Перший та Суспільне Культура).

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