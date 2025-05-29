Відзнаку в спецномінації «За відданість професії за найтяжчих умов» посмертно отримала журналістка Вікторія Рощина.

Перемогу в спеціальній номінації конкурсу «Честь професії 2025» Комісія з журналістської етики присудила авторці LB.ua Інні Варениці за матеріал «Між професійним та особистим».

Йдеться про спецномінацію «Найкращий матеріал на тему дотримання професійних стандартів та журналістської етики під час війни».

За інформацією організаторів, нагородження переможців конкурсу відбулося 29 травня.

Цьогоріч церемонію відкрила спеціальна номінація від Наглядової ради конкурсу «За відданість професії за найтяжчих умов», відзнаку в якій посмертно отримала журналістка Вікторія Рощина.

Серед інших переможців конкурсу:

Ukrainer у номінації «Найкраще інтерв'ю» - матеріал «Віра Агеєва про національну літературу, «донецьких пацанів» і фемінізм», авторства журналістки Юлії Тимошенко;

- матеріал «Віра Агеєва про національну літературу, «донецьких пацанів» і фемінізм», авторства журналістки Юлії Тимошенко; Frontliner у номінації «Найкращий репортаж» - ««Наразі безславні». Колишні в’язні розповіли навіщо вступили в ЗСУ» авторства Андрія Дубчака та Надії Карпової.

- ««Наразі безславні». Колишні в’язні розповіли навіщо вступили в ЗСУ» авторства Андрія Дубчака та Надії Карпової. BBC News Ukrainian у номінації «Найкраща аналітика» - «Проблема п'яти років. Чи загрожує щось легітимності Володимира Зеленського після 20 травня?» Святослава Хоменка;

- «Проблема п'яти років. Чи загрожує щось легітимності Володимира Зеленського після 20 травня?» Святослава Хоменка; Українська правда, розслідування The Kyiv Independent у номінації «Найкраще розслідування» - «Він прийшов знову. Зґвалтування під час війни. Називаємо імена військових рф» - матеріал Олесі Біди, Максима Якобчука, Костянтина Нечипоренка, Мирослави Чаюн і Євгенії Моторевської.

- «Він прийшов знову. Зґвалтування під час війни. Називаємо імена військових рф» - матеріал Олесі Біди, Максима Якобчука, Костянтина Нечипоренка, Мирослави Чаюн і Євгенії Моторевської. Inker.world.ua у номінації номінації «Найкраща публіцистика» - за «В'язень слова» авторства Олександра Дьоміна, Діани Лановець та Ірини Костишиної.

- за «В'язень слова» авторства Олександра Дьоміна, Діани Лановець та Ірини Костишиної. NGL.media та Економічна правда у спецномінації «Найкращий матеріал на тему прав жінок, дотримання гендерної рівності» від ГО Жінки в медіа – матеріали «Викрадачі дітей» і «Без жінок стало неможливо видобувати вугілля». День з життя шахти на Західному Донбасі».

від ГО Жінки в медіа – матеріали «Викрадачі дітей» і «Без жінок стало неможливо видобувати вугілля». День з життя шахти на Західному Донбасі». Суспільне Новини у номінації «Найкращий воєнний репортаж» - матеріал «Життя і смерть у соняшниках. Репортаж з Покровського напрямку» від Олександра Магули, Анастасії Іванців та Анастасії Ісаєнко.

Переможницею спеціального призу «Надія журналістики» стала Юлія Тимошенко за матеріал: «Віра Агеєва про національну літературу, "донецьких пацанів" і фемінізм» (проєкт «Що далі?», Ukraїner).

Переможниця спеціального призу «Найкращий аудіоматеріал»: Катерина Гончарук за матеріал: «Музика у ритуалах війни» (епізод проєкту «Що мені музика») (Радіо Культура).

Переможці спеціальної номінації «Меморіальний матеріал року» від патформи пам’яті Меморіал - Альберт Цукренко, Олексій Мулявін, Катерина Феленюк за матеріал: «На честь. Чиїми іменами і чому названі підрозділи українського війська» (Суспільне Мовлення / Перший та Суспільне Культура).