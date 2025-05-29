Росіяни поранили жінку у Херсоні

“Близько 19:30 окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільну в Дніпровському районі”, - йдеться у повідомленні.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА .

Сьогодні ввечері, 29 травня, росіяни вкотре атакували цивільне населення у Херсоні .

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