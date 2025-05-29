Росіяни поранили жінку у Херсоні

Сьогодні ввечері, 29 травня, росіяни вкотре атакували цивільне населення у Херсоні.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“Близько 19:30 окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільну в Дніпровському районі”, - йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки 66-річна жінка дістала мінно-вибухову травму, уламкові поранення ніг, рук та тулуба.
Поранену жінку шпиталізували у стані середньої тяжкості.
- 29 травня у Малій Олександрівці на Херсонщині на міні підірвався житель.
- 27 травня на міні підірвався житель Зміївки. Він наступив на протипіхотну міну «пелюстка».