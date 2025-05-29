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Росіяни поранили жінку у Херсоні

Поранену жінку шпиталізували у стані середньої тяжкості.

Росіяни поранили жінку у Херсоні
Ілюстративне фото

Сьогодні ввечері, 29 травня, росіяни вкотре атакували цивільне населення у Херсоні.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Близько 19:30 окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільну в Дніпровському районі”, - йдеться у повідомленні. 

Внаслідок атаки 66-річна жінка дістала мінно-вибухову травму, уламкові поранення ніг, рук та тулуба. 

Поранену жінку шпиталізували у стані середньої тяжкості.

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