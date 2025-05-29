У Росії на аеродромі "Оленья" зафіксували скупчення стратегічної авіації

Станом на 26 травня на російському аеродромі "Оленья" було одночасно зосереджено 40 літаків Ту-22М3 і 11 бомбардувальників Ту-95МС, а також п’ять літаків Ан-12.

Про це повідомляє Defense Express з посиланням на дані супутникових знімків.

"Ці дані про наявність на 26 травня 2025 року аж 40 бомбардувальників Ту-22М3 різко контрастують із тим, що станом на середину цього місяця рашисти зосередили аж 42 літаки цього типу на авіабазі "Белая" в Сибіру. І це все при тому, що стратегічна авіація "ВКС РФ" загалом має лише до 60 Ту-22М3. З цього прямо випливає, що за ці два тижні росіяни перегнали назад із аеродрому "Белая" на базу "Оленья" аж 40 своїх ракетоносіїв, що виглядає по-своєму парадоксально. Бо зараз РФ якщо і використовує Ту-22М3 для ударів по Україні, то вкрай обмежено, особливо у порівнянні з 2023 та 2024 роками", - йдеться в повідомленні.

Так, уточняється, що із наявних станом на 26 травня на аеродромі "Оленья" 11 Ту-95МС в ракетному ударі по Україні в цей день було задіяно лише три такі бомбардувальника.

"Це може виглядати як реально співвідношення можливостей стратегічної авіації РФ в плані "наявні літаки/реально готові до застосування", - зазначається в повідомленні.

Окрім того, станом на 25 травня 2025 року на аеродромі "Енгельс" було одночасно шість Ту-95МС, три Ту-160 та чотири Су-34, а от на 26 травня 2025 року – уже лише по три Ту-95МС і Ту-160, та два Су-34.

Після чергового масованого ракетного удару по Україні 26 травня на "Енгельс" сіло одночасно сім Ту-95МС, ще один літак цього типу полетів на аеродром "Оленья".

"Із цих специфічних маневрів можна зробити припущення, що росіяни постійно переганяють свої бомбардувальники між різними аеродромами навмисне, аби заплутати розвідувальні структури Сил оборони України та країн-партнерів. Зокрема, щоб ускладнити фіксацію моменту бойового вильоту на виконання нового ракетного удару по Україні. При цьому виходить, що рашисти йдуть на такі маневри навіть ціною перевитрати обмеженого ресурсу по льотним годинам для Ту-95МС, Ту-22М3 ну й Ту-160 заодно", - йдеться в повідомленні.