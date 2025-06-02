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Спортивні інтриги, серійні підпали та сімейні драми: 10 найцікавіших серіалів червня

Літній сезон розпочинається одразу кількома великими серіальними продовженнями, що їх гармонійно збалансовують старти нових шоу. Спортивні серіали і костюмовані мелодрами, детективи і психологічні драми — у червні знайдеться шоу для кожного. Кінокритик Ігор Кромф пропонує добірку з десяти кращих серіалів, що вийдуть на стримінгах у червні. 

«Король гольфу» (Stick)

Коли: 4 червня

Де: AppleTV

Спортивна комедія — жанр, який, попри успіх «Теда Лассо», не так часто використовують серіальні шоуранери. Але Stick — приємний виняток на вісім епізодів. 

Ліпший друг Веса Андерсона, «ідеальний хлопець» зі «Знайомства з Факерами» Овен Вілсон зіграє колишню зірку гольфу. Тепер герой тренує переважно пенсіонерів, аж раптом знайомиться з юним талантом, який може стати його квитком для повернення у великий спорт. Досить класичний для спортивної комедії сюжет про наставництво, який уже обігрували з такими видами спорту, як футбол, бокс і бейсбол. Однак про гольф поки не було цікавих фільмів чи серіалів. 

«Фубар» (Fubar), 2-й сезон

Коли: 12 червня

Де: Netflix

77-річний Арнольд Шварценеґґер не розгубив ані харизми, ані фірмової іронії і вривається в червень другим сезоном шпигунського комедійного бойовика «Фубар».

У першому сезоні його герой, агент ЦРУ у відставці Люк Брюннер рятував спецагентку, яка виявилася його ж донькою. Тепер Брюннер разом з нею та новоспеченою командою химерних персонажів зустрінеться з небезпечною терористикою (Кері-Енн Мосс, Трініті з «Матриці»). Пікантності та ще більшої комічності історії додає те, що терористка — колишня пасія Люка Брюннера. У другому сезоні «Фубар» лишається шоу, що поєднує іронічність і екшн — дві найсильніші переваги Шварценеґґера. 

«Ми були брехунами» (We Were Liars)

Коли: 18 червня

Де: Amazon Prime Video

Психологічний трилер, події якого розгортаються на приватному курорті Нової Англії. Друзі намагаються змусити свою 15-річну подругу згадати подію, що сталася з нею на відпочинку і спричинила фрагментарну втрату пам’яті.

В основі психологічного трилеру — однойменний підлітковий роман американської письменниці Е. Локгарт, який фокусується на темах самосприйняття, стосунків у родині та наслідків чужих помилок. Серіал обіцяє бути насиченим інтригами та розкривати психологічні аспекти персонажів. 

«Прибережжя» (The Waterfront)

Коли: 19 червня

Де: Netflix

Режисер Кевін Вільямсон раніше працював над горорами «Крик» і «Я знаю, що ви робили минулого літа». Тепер він узявся створювати драму, засновану на темах родини і бізнесу. Главу сімейства в новому серіалі зіграє Голт Маккелані — канонічне втілення агента ФБР в американському кіно. 

Сюжет розгортатиметься навколо родини, що збудувала рибальську імперію в Північній Кароліні. За крок від банкрутства її очільник разом із сином вирішує «розширити» бізнес наркоторгівлею. Це шоу — суміш кримінальної тематики «Озарку» та сімейних драм «Єллоустоуну». За словами шоуранера, в основі серіалу — реальна історія родини рибопромисловців з цього регіону. 

«Олімпо» (Olympo)

Коли: 20 червня

Де: Netflix

Наступного дня після «Прибережжя» Netflix випускає молодіжно-спортивну драму «Олімпо» від творців «Еліти», іспанського серіалу про золоту молодь. 

Події «Олімпо» розгортатимуться в тренувальному таборі для кращих молодих спортсменів Іспанії. Капітанка команди із синхронного плавання Амая намагатиметься зрозуміти, як колись слабкі спортсмени раптом почали досягати високих успіхів у спорті. 

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«Позолочене століття» (The Gilded Age), 3-й сезон

Коли: 22 червня

Де: MAX

Фанати «Абатства Даунтон», ви тут? Прем’єра третього сезону костюмованої мелодрами Джуліана Феллоуза «Позолочене століття»! 

У шоу йдеться про протистояння двох заможних родин Нью-Йорка 1880-х. Одна здобула статки на індустріалізації, а інша — завдяки рабству. У новому сезоні серіал вражатиме численними романами, інтригами, красою інтер’єрів і пишністю костюмів. 

«Залізне серце» (Ironheart)

Коли: 24 червня

Де: Disney+

Новий серіал п’ятої фази розвитку всесвіту Marvel виходить наприкінці червня. 

Після подій «Чорної пантери: Ваканда назавжди» геніальна винахідниця Рірі Вільямс повертається в Чикаго. Нове шоу стане розповіддю про Рірі: як вона стала тією героїнею, яку глядач бачив у «Чорній пантері», і чому вирішила створити костюм, який здатен протистояти костюму Тоні Старка. Головний конфлікт шоу — це зіткнення науковиці Залізне серце з темним магом Капюшоном. 

Кілька сот тисяч дизлайків під трейлером «Залізного серця» натякають, що серіал може сподобатися лише найвідданішим фанатам Marvel

«Ведмідь» (The Bear), 4-й сезон

Коли: 25 червня

Де: Hulu

Довгоочікуваний четвертий сезон драмеді про шеф-кухаря Кармі Берзатто (Джеремі Аллен Вайт). Його ресторан опиниться під загрозою закриття, а токсичність колективу і тиск шефа подужчають. 

Новий сезон обіцяє багато розкішних фудпорнокадрів, а також куди жвавішу динаміку. Адже час на годиннику героя невблаганно добігає кінця, як і гроші на ресторацію, а мрія здобути зірку Мішлен видається все більш примарною. Та кухар буде до останнього боротися і за заклад, і за мрію. 

«Гра в кальмара» (Squid Game), 3-й сезон

Коли: 27 червня

Де: Netflix

Культовий корейський серіал про смертельну гру, що розкриває важливі соціальні проблеми азійського регіону, нарешті доходить до фіналу. 

Після бунту у другому сезоні команду доповнять гравці з номерами 96, 100 і 353. А гравець 456 після бунту, зради і втрати торуватиме шлях зі самого дна. Новий сезон, за словами шоуранерів, матиме ще насиченішу атмосферу тривоги й відчуття провини за невдачу. Його фішкою стануть ще смертоносніші ігри, яких бракувало другому сезону. 

«Дим» (Smoke)

Коли: 27 червня

Де: AppleTV

Автор культових кримінальних трилерів «Острів проклятих» і «Таємнича ріка», шоуранер мінісеріалу «Чорна пташка» Денніс Лігейн створює новий напруженний серіал «Дим». 

Сюжет розгортатиметься в північно-західних штатах США, де проблемний детектив (Тайлер Еджертон) і загадковий слідчий візьмуться за пошуки двох паліїв, які влаштовують серійні пожежі по всьому північно-західному узбережжю Тихого океану. Серіал базується на справжній історії підпалювача, який 10 років тероризував Південну Каліфорнію.

Ігор КромфІгор Кромф, кінокритик
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