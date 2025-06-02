Спортивні інтриги, серійні підпали та сімейні драми: 10 найцікавіших серіалів червня

«Король гольфу» (Stick)
Коли: 4 червня
Де: AppleTV
Спортивна комедія — жанр, який, попри успіх «Теда Лассо», не так часто використовують серіальні шоуранери. Але Stick — приємний виняток на вісім епізодів.
Ліпший друг Веса Андерсона, «ідеальний хлопець» зі «Знайомства з Факерами» Овен Вілсон зіграє колишню зірку гольфу. Тепер герой тренує переважно пенсіонерів, аж раптом знайомиться з юним талантом, який може стати його квитком для повернення у великий спорт. Досить класичний для спортивної комедії сюжет про наставництво, який уже обігрували з такими видами спорту, як футбол, бокс і бейсбол. Однак про гольф поки не було цікавих фільмів чи серіалів.
«Фубар» (Fubar), 2-й сезон
Коли: 12 червня
Де: Netflix
77-річний Арнольд Шварценеґґер не розгубив ані харизми, ані фірмової іронії і вривається в червень другим сезоном шпигунського комедійного бойовика «Фубар».
У першому сезоні його герой, агент ЦРУ у відставці Люк Брюннер рятував спецагентку, яка виявилася його ж донькою. Тепер Брюннер разом з нею та новоспеченою командою химерних персонажів зустрінеться з небезпечною терористикою (Кері-Енн Мосс, Трініті з «Матриці»). Пікантності та ще більшої комічності історії додає те, що терористка — колишня пасія Люка Брюннера. У другому сезоні «Фубар» лишається шоу, що поєднує іронічність і екшн — дві найсильніші переваги Шварценеґґера.
«Ми були брехунами» (We Were Liars)
Коли: 18 червня
Де: Amazon Prime Video
Психологічний трилер, події якого розгортаються на приватному курорті Нової Англії. Друзі намагаються змусити свою 15-річну подругу згадати подію, що сталася з нею на відпочинку і спричинила фрагментарну втрату пам’яті.
В основі психологічного трилеру — однойменний підлітковий роман американської письменниці Е. Локгарт, який фокусується на темах самосприйняття, стосунків у родині та наслідків чужих помилок. Серіал обіцяє бути насиченим інтригами та розкривати психологічні аспекти персонажів.
«Прибережжя» (The Waterfront)
Коли: 19 червня
Де: Netflix
Режисер Кевін Вільямсон раніше працював над горорами «Крик» і «Я знаю, що ви робили минулого літа». Тепер він узявся створювати драму, засновану на темах родини і бізнесу. Главу сімейства в новому серіалі зіграє Голт Маккелані — канонічне втілення агента ФБР в американському кіно.
Сюжет розгортатиметься навколо родини, що збудувала рибальську імперію в Північній Кароліні. За крок від банкрутства її очільник разом із сином вирішує «розширити» бізнес наркоторгівлею. Це шоу — суміш кримінальної тематики «Озарку» та сімейних драм «Єллоустоуну». За словами шоуранера, в основі серіалу — реальна історія родини рибопромисловців з цього регіону.
«Олімпо» (Olympo)
Коли: 20 червня
Де: Netflix
Наступного дня після «Прибережжя» Netflix випускає молодіжно-спортивну драму «Олімпо» від творців «Еліти», іспанського серіалу про золоту молодь.
Події «Олімпо» розгортатимуться в тренувальному таборі для кращих молодих спортсменів Іспанії. Капітанка команди із синхронного плавання Амая намагатиметься зрозуміти, як колись слабкі спортсмени раптом почали досягати високих успіхів у спорті.
«Позолочене століття» (The Gilded Age), 3-й сезон
Коли: 22 червня
Де: MAX
Фанати «Абатства Даунтон», ви тут? Прем’єра третього сезону костюмованої мелодрами Джуліана Феллоуза «Позолочене століття»!
У шоу йдеться про протистояння двох заможних родин Нью-Йорка 1880-х. Одна здобула статки на індустріалізації, а інша — завдяки рабству. У новому сезоні серіал вражатиме численними романами, інтригами, красою інтер’єрів і пишністю костюмів.
«Залізне серце» (Ironheart)
Коли: 24 червня
Де: Disney+
Новий серіал п’ятої фази розвитку всесвіту Marvel виходить наприкінці червня.
Після подій «Чорної пантери: Ваканда назавжди» геніальна винахідниця Рірі Вільямс повертається в Чикаго. Нове шоу стане розповіддю про Рірі: як вона стала тією героїнею, яку глядач бачив у «Чорній пантері», і чому вирішила створити костюм, який здатен протистояти костюму Тоні Старка. Головний конфлікт шоу — це зіткнення науковиці Залізне серце з темним магом Капюшоном.
Кілька сот тисяч дизлайків під трейлером «Залізного серця» натякають, що серіал може сподобатися лише найвідданішим фанатам Marvel.
«Ведмідь» (The Bear), 4-й сезон
Коли: 25 червня
Де: Hulu
Довгоочікуваний четвертий сезон драмеді про шеф-кухаря Кармі Берзатто (Джеремі Аллен Вайт). Його ресторан опиниться під загрозою закриття, а токсичність колективу і тиск шефа подужчають.
Новий сезон обіцяє багато розкішних фудпорнокадрів, а також куди жвавішу динаміку. Адже час на годиннику героя невблаганно добігає кінця, як і гроші на ресторацію, а мрія здобути зірку Мішлен видається все більш примарною. Та кухар буде до останнього боротися і за заклад, і за мрію.
«Гра в кальмара» (Squid Game), 3-й сезон
Коли: 27 червня
Де: Netflix
Культовий корейський серіал про смертельну гру, що розкриває важливі соціальні проблеми азійського регіону, нарешті доходить до фіналу.
Після бунту у другому сезоні команду доповнять гравці з номерами 96, 100 і 353. А гравець 456 після бунту, зради і втрати торуватиме шлях зі самого дна. Новий сезон, за словами шоуранерів, матиме ще насиченішу атмосферу тривоги й відчуття провини за невдачу. Його фішкою стануть ще смертоносніші ігри, яких бракувало другому сезону.
«Дим» (Smoke)
Коли: 27 червня
Де: AppleTV
Автор культових кримінальних трилерів «Острів проклятих» і «Таємнича ріка», шоуранер мінісеріалу «Чорна пташка» Денніс Лігейн створює новий напруженний серіал «Дим».
Сюжет розгортатиметься в північно-західних штатах США, де проблемний детектив (Тайлер Еджертон) і загадковий слідчий візьмуться за пошуки двох паліїв, які влаштовують серійні пожежі по всьому північно-західному узбережжю Тихого океану. Серіал базується на справжній історії підпалювача, який 10 років тероризував Південну Каліфорнію.