Національна Опера проведе українську прем’єру «Кантати часів війни» Йорга Відманна

7 червня в Національній опері України пройде міжнародний мистецький проєкт «Музика заради миру» за участю музикантів України, Австрії, Німеччини та США. Він присвячений вшануванню пам’яті жертв війни та, за задумом організаторів, є актом солідарності міжнародної мистецької спільноти з Україною.

В межах проєкту понад 150 артистів на виконають «Реквієм» Вольфганга Амадея Моцарта та «Кантату часів війни» (Cantata in tempore belli) Йорга Відманна.

Фото: staatsoper-hamburg.de Йорг Відманн

Німецький кларнетист, диригент та композитор Йорг Відманн входить до числа найбільш виконуваних сучасних композиторів. Його «Кантата часів війни» створена за текстами німецьких поетів різних століть та текстами з Біблії. Світова прем’єра «Кантати» відбулася за участі хору Капели Лятошинського та Гамбурзького державного оркестру під орудою Кента Нагано у лютому 2025 року в Ельбській філармонії (Гамбург).

До прем’єрного в Україні виконання «Кантати» залучені хор та оркестр Національної опери України, хор Капели Лятошинського Національного будинку музики, солістка Іда Алдріан (Австрія), хормейстер Богдан Пліш, диригент Кент Нагано (США). На прем’єрі буде присутній і сам композитор Йорг Відманн.

Фото: Національна опера України Кент Нагано

Приїзд маестро Кента Нагано в Україну також є подією в світі класичної музики. З 2015 року Нагано є генеральним музичним директором і головним диригентом Гамбурзької державної опери та генеральним музичним директором Гамбурзького державного філармонічного оркестру. Він є почесним диригентом Берлінського симфонічного оркестру Німеччини з 2006 року, Кончерто Кельн з 2019 року, Монреальського симфонічного оркестру з 2021 року та Державного оркестру Гамбурзької філармонії з 2023 року. Кент Нагано регулярно працює з провідними міжнародними оркестрами: симфонічним оркестром Баварського радіо, філармонічним оркестром Радіо Франції, оркестром Національної опери в Парижі, Чиказький і Детройтський симфонічні оркестри, Віденський симфонічний оркестр. В рамках проєкту «Музика заради миру» маестро Нагано вперше диригуватиме симфонічним оркестром Національної опери України.

Ще однією особливістю заходу є залучення до ролі читця в «Кантаті» української правозахисниці Олександри Матвійчук, лауреатки премій імені Василя Стуса та «Захисник демократії», голови організації «Центр громадянських свобод», що була нагороджена Нобелівською премією миру 2022 року. Її голос з різних міжнародних майданчиків нагадує світу про людський вимір війни, необхідність побудови справедливого миру та притягнення до відповідальності злочинців.

Фото: facebook.com/olexandra.matviychuk/ Олександра Матвійчук

Проєкт реалізується Міністерством культури та стратегічних комунікацій України, Національної опери України імені Т. Г. Шевченка, Національним будинком музики, Благодійного фонду Марії Дідковської «Відкрита музика міста». Головним партнером проекту є Посольство Федеративної республіки Німеччина в Україні.