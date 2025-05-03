Сай-фай, детективи і сиквел «Секс і місто»: топ-10 серіалів травня

Травень у серіальному сезоні запалає яскравими продовженнями відомих сай-фай телешоу, а також запропонує кілька захопливих детективів і екранізацію манги. Кінокритик Ігор Кромф розповідає, як на телеекранах возз'єднуватимуться сестри, розслідуватимутm шотландські убивства і сваритимуться ліпші друзі.

«Чотири пори року»

Коли: 1 травня

Де: Netflix

Серіальне осучаснення фільму Алана Алди 1981 року, що розповідає про чотири відпустки трьох пар друзів середнього віку. Їхні відносини раптом змінюються, коли у витриману роками компанію приходить нова дружина одного товариша.

Шоуранеркою та виконавицею ролі стала Тіна Фей («Привиди у Венеції»), а головною зіркою касту — Стів Каррел («Офіс»). Серіал обіцяє бути легкою сентиментальною сумішшю гумору, рефлексій про подружнє життя та ненав’язливих пригод.

«Покерфейс», 2-й сезон

Коли: 8 травня

Де: Peacock

Продовження карколомних пригод Чарлі Кейл (Наташа Ліонн) буде довшим на дві серії за перший десятисерійний сезон.

Серіал збудований за принципом перевернутого детективу, де спершу показують злочин, а потім усю серію розплутують його з іронією, гумором і дуже химерними пригодами. Другий сезон обіцяє лише посилити всі ті особливості, за які полюбився перший.

«Любов, смерть і роботи», 4-й сезон

Коли: 15 травня

Де: Netflix

Повернення культової сай-фай антології, яка знову в абсолютно різних анімаційних стилях розповідатиме історії про любов, смерть і роботів. Третій сезон був не надто успішним, однак значно кращим від другого. Тому четвертий може розкрити динаміку цього шоу загалом.

У новому сезоні глядачів очікують динозаври-гладіатори, рок-зірки-маріонетки, фалоімітатор з очима, велетенське немовля Судного дня і нацисти, які викликають надприродні сили.

«Дастер»

Коли: 15 травня

Де: Max

Пустеля американського південного заходу. 1972 рік. Перша афроамериканська оперативниця ФБР Ніна (Рейчел Хілсон) і водій, який має проблеми із законом (Джош Голловей), беруть участь у небезпечній операції під прикриттям, щоб викрити злочинний синдикат.

Захопливий і динамічний детектив став продуктом співпраці Джей Джей Адамса, який відповідав за переосмислення «Зоряних воєн», і Латої Морган, яка створювала культових «Безсоромників». Історія обіцяє бути насиченим ретроестетикою та екшном детективом на межі неонуару й сучасного вестерну.

«Ставка»

Коли: 15 травня

Де: Netflix

Серіальна адаптація манги Kakegurui Хомури Кавамото й Тору Наомура — ще один травневий проєкт Netflix. Це історія про приватну школу, де соціальні зв’язки вибудовані на азартних іграх. Ситуація в цьому суспільстві-казино змінюється з появою новенької, яка, крім виграшу, шукатиме у школі помсти за брата.

Netflix стабільно намагається експериментувати з екранізаціями манги. Провальні «Ковбой Біпоп» і «Зошит смерті» вони компенсували якісними «One Piece». Щодо «Ставки», то вже трейлер викликав у фанатів манги риторичне питання: чи тримали шоуранери оригінальний твір у руках?

«Щоденники вбивцебота»

Коли: 16 травня

Де: AppleTV

Брати Кріс і Пол Вайтци, які створили свого часу франшизу «Американський пиріг», узялися за адаптацію науково-фантастичної серії книг Марти Веллс «Щоденник Бота-вбивці».

«Щоденник вбивцебота» — це комедійний трилер про охоронця-андроїда (Александр Скашгорд), який раптом отримав свідомість і вільне мислення, але тепер мусить приховувати це від людей, що посилають його на смертоносні місії.

«Рік і Морті», 8-й сезон

Коли: 25 травня

Де: Max

У травні на стримінги повертаються «Рік і Морті». Ексцентрична пара геніального винахідника-мізантропа та його недалекого, але доброго онука знову зануриться у круговерть абсурдних сай-фай пригод з купую посилань до кращих творів попкультури. Усе це щедро приправлене чорним і неполіткоректним гумором.

Нещодавно стало відомо, що серіал продовжили на 12 сезонів, а тому восьмий — лише проміжна історія, яка, можливо, згладить враження від провального сьомого сезону.

«Відділ нерозкритих справ»

Фото: imdb.com Кадр з фільму «Відділ нерозкритих справ» («Dept. Q»)

Коли: 29 травня

Де: Netflix

Наприкінці травня Netflix потішить глядачів першокласним детективним процедуралом у дусі «Повільних коней», де замість британської контррозвідки буде шотландська поліція.

Шоуранер неовестерну «Забуті богом» і шахової драми «Ферзевий гамбіт» створив фільм про відділ единбурзької поліції, куди потрапляють невдахи й аутсайдери. Їм треба розслідувати гори так званих висяків — справ, котрі роками ніхто не може розкрити. В основі серіалу серія книг «Відділ Q» данського автора Юссі Адлера-Олсена, ключового автора в жанрі скандинавського нуару.

«Краща сестра»

Коли: 29 травня

Де: Prime

Хлоя (Джессіка Біл) та Нікі (Елізабет Бенкс) — сестри, які не можуть знайти спільну мову. Перша веде багате інстаграм-життя з коханим чоловіком і сином. Друга ледь зводить кінці з кінцями й бореться із залежностями. Однак сестрам доведеться возз’єднатися після загадкової смерті чоловіка Хлої.

В основі серіалу однойменний детектив Алафер Берк, який є частиною її трилогії про складність жіночих доль у сучасному суспільстві.

«І просто так…», 3-й сезон

Коли: 29 травня

Де: Max

Третій сезон сиквелу «Секс і місто» знову розповідатиме про улюблених персонажок: Керрі Бредшоу, Міранду Гобс і Шарлотту Йорк.

Міранда співпрацюватиме з Human Rights Watch, Шарлотта знову мучитиметься з донькою-підліткою, а Керрі переживатиме труднощі з Ейданом. 12 епізодів цього шоу розтягнуться аж до серпня, тому глядачам серіалу треба запастися терпінням.