Міністерка культури Словаччини розхвалила виступ пропутінської співачки Нетребко у Братиславі

Міністерка культури Словаччини Мартіна Шимковічова прокоментувала виступ пропутінської співачки Анни Нетребко на сцені Словацького національного театру у Братиславі.

“Вчорашній день приніс неймовірний культурний досвід не лише мені, а й усім глядачам”, - написала Шимковічова.

Вона також назвала Анну Нетребко “всесвітньо відомою сопрано” і “красивою та талановитою жінкою”, та запевнила, що цей день дав їй “величезні сили та енергію для подальшої роботи”.

Водночас міністерка розкритикувала людей, які виступали проти виступу Нетребко у Братиславі.

"Ця невихована юрба лише показала, що поступово втрачає силу і викриває себе. Вони довели, що їм не йдеться про культуру, а про нав'язування свого за будь-яку, насправді будь-яку ціну", – зазначила Шимковічова.