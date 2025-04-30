Українська спільнота у Берліні протестує щодо показу опери Russia:Today

Українська спільнота у Берліні опублкувала відкритий лист із протестом щодо показу опери Russia:Today, яка пройде 10 травня в берлінському культурному просторі Kühlhaus.

Оперу американського композитора російського походження Євгенія Бірмана покажуть в рамках фестивалю Into the Open; він позиціонує себе як фестиваль нового покоління, що “об’єднує, незважаючи на кордони”. Один з організаторів – німець російського походження.

За задумом авторів, опера розповідає про самоідентифікацію росіян. Для цього Бірман провів опитування мешканців територій, наближених до кордонів РФ з Естонією, Латвією, Фінляндією; на базі їх розповідей виникло лібретто, яке виконує британський ансамбль EXAUDI у супроводі електроніки та відеоряду тих самих територій. Все це запаковано у структуру панихиди. Робота над оперою почалась ще в 2018 році, після 2022-го її вже встигли показати у Лондоні та Оксфорді.

Одна з ініціаторок листа протесту, журналістка Карина Лазарук, прокомунікувала ставлення української спільноти в Берліні до цієї події:

“Німці цінують свободу слова, і ніхто тут, звісно, не скасує цю оперу. Але ми хочемо довести, що показувати її просто так, не даючи рамки і контексту – це просто підспівування російській пропаганді. Цей твір замовчує події війни, він називається “Росія:Сьогодні”, але про сьогоднішню війну там нема ані слова. Крім того, композитор писав цю оперу ще у 2018 році, перебуваючи на резиденції у Владивостоці, і в усіх медіа її зараз позиціонують як створену “до війни” – тобто, заперечують, що анексія Криму в 2013-му і вторгнення на Донбас в 2014-му є частиною війни. Її також позиціонують як “документальну оперу” – але в чому її документальність, що вона документує? Це записи, скомпоновані композитором та лібретистом, для створення їх власного наративу. Який розповідає про ностальгію за імперією та Радянським Союзом, за тим часом, коли “була одна країна”. Цей наратив має викликати співчуття до росіян як жертв, нещасних людей, що ностальгують за своїм “великим минулим”. Опера використовує форму реквієму, або панихиди, і відспівує ту саму “зниклу імперію”, в той час як в Україні ми щодня відспівуємо її жертв. Крім того, вона послуговується цілком колоніальною мовою, називаючи Латвію, Естонію та Фінляндію “прикордонням”. Тож ми спрямуємо цей лист керівництву майданчика, який прийняв до себе цю оперу, організаторам фестивалю та ВМС Німеччини, в департамент гібридних загроз та інформаційної безпеки. З 2022 року російська пропаганда в Німеччині оголошена як одна з основних безпекових загроз. А також в посольства Латвії, Естонії, Фінляндії.”