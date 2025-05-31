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УДО розповіло про посилені заходи безпеки на «Книжковому Арсеналі» й вилучену там зброю і боєприпаси

Зокрема, виявили одну одиницю вогнепальної зброї, 127 колючих і ріжучих предметів, 74 газові балончики та 12 боєприпасів.

УДО розповіло про посилені заходи безпеки на «Книжковому Арсеналі» й вилучену там зброю і боєприпаси
вилучена зброя на "Книжковому Арсеналі"
Фото: УДО

Посилені заходи безпеки на масових подіях, зокрема, під час фестивалю «Книжковий Арсенал», є вимушеним кроком для захисту вищих посадових осіб та громадян.

Таку заяву зробило Управління державної охорони України.

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«Ми виконуємо завдання з забезпечення безпеки там, де перебувають вищі посадові особи — у приміщеннях, на відкритих локаціях, у мирних чи прифронтових регіонах, за будь-якої погоди», — зазначили в УДО.

За даними відомства, під час цьогорічного фестивалю вилучили одну одиницю вогнепальної зброї, 127 колючих і ріжучих предметів, 74 газові балончики та 12 боєприпасів.

«Всі ці предмети несуть небезпеку не тільки високопосадовцям нашої держави, але й тим, хто перебуває поруч з ними», — наголосили в Управлінні.

В УДО підкреслили, що чим масивніший захід і більша кількість його учасників, тим більше потенційних загроз. У зв’язку з цим разом з іншими правоохоронними органами запроваджують режимні обмеження: обмеження доступу, перевірка документів і речей, вилучення небезпечних предметів.

«Це обґрунтовано як воєнним станом, так і кількістю виявлених учасників розвідувально-диверсійних груп і спробами здійснення терактів», — пояснили в УДО.

  • Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» — щорічний проєкт Мистецького Арсеналу, започаткований 14 років тому. 
  • Цьогоріч у фестивалі, який триватиме з 29 травня до 1 червня, беруть участь 100 великих й 11 малих видавництв і 6 книгарень. На відвідувачів і відвідувачок чекатимуть найкращі зразки української та світової літератури, видані раніше, а також ті, що вийшли друком спеціально до Книжкового Арсеналу.
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