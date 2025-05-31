УДО розповіло про посилені заходи безпеки на «Книжковому Арсеналі» й вилучену там зброю і боєприпаси

Посилені заходи безпеки на масових подіях, зокрема, під час фестивалю «Книжковий Арсенал», є вимушеним кроком для захисту вищих посадових осіб та громадян.
Таку заяву зробило Управління державної охорони України.
«Ми виконуємо завдання з забезпечення безпеки там, де перебувають вищі посадові особи — у приміщеннях, на відкритих локаціях, у мирних чи прифронтових регіонах, за будь-якої погоди», — зазначили в УДО.
За даними відомства, під час цьогорічного фестивалю вилучили одну одиницю вогнепальної зброї, 127 колючих і ріжучих предметів, 74 газові балончики та 12 боєприпасів.
«Всі ці предмети несуть небезпеку не тільки високопосадовцям нашої держави, але й тим, хто перебуває поруч з ними», — наголосили в Управлінні.
В УДО підкреслили, що чим масивніший захід і більша кількість його учасників, тим більше потенційних загроз. У зв’язку з цим разом з іншими правоохоронними органами запроваджують режимні обмеження: обмеження доступу, перевірка документів і речей, вилучення небезпечних предметів.
«Це обґрунтовано як воєнним станом, так і кількістю виявлених учасників розвідувально-диверсійних груп і спробами здійснення терактів», — пояснили в УДО.
- Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» — щорічний проєкт Мистецького Арсеналу, започаткований 14 років тому.
- Цьогоріч у фестивалі, який триватиме з 29 травня до 1 червня, беруть участь 100 великих й 11 малих видавництв і 6 книгарень. На відвідувачів і відвідувачок чекатимуть найкращі зразки української та світової літератури, видані раніше, а також ті, що вийшли друком спеціально до Книжкового Арсеналу.