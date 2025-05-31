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Оперативне командування «Північ» поскаржилося на спроби «окремих осіб» дискредитувати діяльність ТЦК

У командуванні підкреслили, що контроль за діями військовослужбовців триває безперервно.

Оперативне командування «Північ» поскаржилося на спроби «окремих осіб» дискредитувати діяльність ТЦК
Ілюстративне фото
Фото: відкриті джерела

У травні були зафіксовані 68 інцидентів, пов’язаних із діяльністю військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). 

Оперативне командування «Північ» вважає, що більшість із них мають маніпулятивний характер.

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«Це може свідчити про цілеспрямовані спроби окремих осіб дискредитувати законну діяльність ТЦК та СП і знизити рівень суспільної довіри до процесу мобілізації загалом», — йдеться в заяві командування.

У межах ініціативи Командування Сухопутних військ триває оновлення підходів до роботи ТЦК та СП. Основна мета — забезпечення прозорості й відкритості їхньої діяльності для суспільства, додали військові.

інциденти в ТЦК
інциденти в ТЦК

У командуванні підкреслили, що контроль за діями військовослужбовців триває безперервно, а вся інформація про можливі порушення ретельно перевіряється для оперативного реагування та ухвалення управлінських і дисциплінарних рішень.

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