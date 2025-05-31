Оперативне командування «Північ» поскаржилося на спроби «окремих осіб» дискредитувати діяльність ТЦК

У командуванні підкреслили, що контроль за діями військовослужбовців триває безперервно.

У травні були зафіксовані 68 інцидентів, пов’язаних із діяльністю військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Оперативне командування «Північ» вважає, що більшість із них мають маніпулятивний характер.

«Це може свідчити про цілеспрямовані спроби окремих осіб дискредитувати законну діяльність ТЦК та СП і знизити рівень суспільної довіри до процесу мобілізації загалом», — йдеться в заяві командування.

У межах ініціативи Командування Сухопутних військ триває оновлення підходів до роботи ТЦК та СП. Основна мета — забезпечення прозорості й відкритості їхньої діяльності для суспільства, додали військові.

інциденти в ТЦК

У командуванні підкреслили, що контроль за діями військовослужбовців триває безперервно, а вся інформація про можливі порушення ретельно перевіряється для оперативного реагування та ухвалення управлінських і дисциплінарних рішень.