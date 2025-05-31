Удар РФ по Білозерському на Донеччині: рятувальники досі шукають під завалами людей

Під російськими обстрілами опинилися Дружківка, Слов'янськ та Новодонецька громада.

Російська армія завдала удару по п'ятиповерхівці у Білозерському на Донеччині. Рятувальники досі шукають двох людей під завалами. Також під обстрілом РФ опинилися Дружківка, Слов'янськ та Новодонецька громада.

Про це повідомляє ДСНС України.

У ДСНС наголошують, ворог інтенсивно обстрілював Донеччину. Рятувальники працюють безперервно, ліквідуючи наслідки атак, але їхня робота ускладнюється постійними обстрілами та високою небезпекою.

У Білозерському росіяни пошкодили п'ятиповерхівку, рятувальники досі шукають двох людей під завалами. "Вже розібрано 50 тонн уламків, евакуйовано 2 особи, ліквідовано пожежу".

У Дружківці пожежі на складах підприємств ліквідовано, постраждали троє людей.

У Слов'янську через обстріли виникла пожежа в покинутій будівлі. Також окупанти поранили 1 людину. Пошкоджено 32 будинки та 3 авто.

У Новодонецькій громаді горіли склади ферм. 2 людей поранено, пошкоджено інфраструктуру та 3 авто.