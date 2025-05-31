Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
У Києві обвалився балкон, на якому стояв документаліст зі США Крістофер Волтерс
У Києві обвалився балкон, на якому стояв документаліст зі США Крістофер Волтерс
Як аналітики RAND бачать можливу війну між НАТО і РФ та США і Китаєм
Як аналітики RAND бачать можливу війну між НАТО і РФ та США і Китаєм
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Президент синхронізував український День захисту дітей з Всесвітнім днем дитини
Президент синхронізував український День захисту дітей з Всесвітнім днем дитини
Одна з лікарень Києва поверне пацієнтці незаконно отримані 200 тис. грн за лікування — Гусак
Одна з лікарень Києва поверне пацієнтці незаконно отримані 200 тис. грн за лікування — Гусак
Про німецькі інвестиції в українську далекобійну зброю
Про німецькі інвестиції в українську далекобійну зброю
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
ГоловнаСуспільствоВійна

Удар РФ по Білозерському на Донеччині: рятувальники досі шукають під завалами людей

Під російськими обстрілами опинилися Дружківка, Слов'янськ та Новодонецька громада.

Удар РФ по Білозерському на Донеччині: рятувальники досі шукають під завалами людей
Фото: ДСНС України

Російська армія завдала удару по п'ятиповерхівці у Білозерському на Донеччині. Рятувальники досі шукають двох людей під завалами. Також під обстрілом РФ опинилися Дружківка, Слов'янськ та Новодонецька громада.

Про це повідомляє ДСНС України.

У ДСНС наголошують, ворог інтенсивно обстрілював Донеччину. Рятувальники працюють безперервно, ліквідуючи наслідки атак, але їхня робота ускладнюється постійними обстрілами та високою небезпекою.

У Білозерському росіяни пошкодили п'ятиповерхівку, рятувальники досі шукають двох людей під завалами. "Вже розібрано 50 тонн уламків, евакуйовано 2 особи, ліквідовано пожежу".

У Дружківці пожежі на складах підприємств ліквідовано, постраждали троє людей.

У Слов'янську через обстріли виникла пожежа в покинутій будівлі. Також окупанти поранили 1 людину. Пошкоджено 32 будинки та 3 авто.

У Новодонецькій громаді горіли склади ферм. 2 людей поранено, пошкоджено інфраструктуру та 3 авто.

﻿
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies