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Головне за ніч та ранок суботи, 31 травня: авіаудар по Долинці, понад 190 боєзіткнень, евакуація на Сумщині

Нічна повітряна атака, 191 бойове зіткнення, бої на Покровському та Курському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Головне за ніч та ранок суботи, 31 травня: авіаудар по Долинці, понад 190 боєзіткнень, евакуація на Сумщині
Фото: Запорізька ОВА

На Сумщині оголосили обов’язкову евакуацію у ще 11 населених пунктах.

Загалом в області під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 191 боєзіткнення.

Ворог продовжує тиснути на трьох найважчих напрямках фронту.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Зоря, Русин Яр, Полтавка, Шевченко Перше, Миролюбівка, Звірове, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Андріївка, Муравка, Котлярівка та Олексіївка. 

Сили оборони України продовжують операцію на Курському напрямку. Минулої доби там відбулося 34 боєзіткнення.

На Лиманському напрямку ворог атакував 29 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та в напрямках Нового Миру, Білогорівки, Ольгівки, Карпівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1250 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 987 330 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Росіяни уночі вдарили КАБом по житловій забудові прифронтового села Долинка у Запорізькій області. Загинула 9-річна дівчинка, поранений 16-річний хлопець, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Один будинок зруйнували, ще декілька будинків, автівки та господарчі споруди пошкоджені вибуховою хвилею.

Про ракетні удари, яких росіяни завдали по регіону у ніч на 31 травня, повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Ворог обстріляв Недригайлівську громаду. Є пошкодження у житловому секторі, також було знищено складські приміщення.

За попередньою інформацією, постраждала щонайменше одна людина - їй надали медичну допомогу на місці. 

У Харкові влучання російських ударних безпілотників зафіксовано у Київському та Шевченківському районах. Спалахнули пожежі, відомо про одну травмовану людину.

В Ізюмі БПЛА поцілили у цивільне підприємство. За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав.

Загалом Сили ППО знищили три російські авіаракети та 69 ударних безпілотників.

30 безпілотників локаційно втрачені.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу! 

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