ОВА: росіяни завдали авіаудару по селу Долинка на Запоріжжі, серед жертв — діти

Росіяни уночі вдарили КАБом по житловій забудові прифронтового села Долинка у Запорізькій області. Загинула 9-річна дівчинка, поранений 16-річний хлопець.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Загинула 9-річна дівчинка, поранений 16-річний хлопець. Такими є наслідки ворожої атаки по прифронтовому селу Пологівського району", — ідеться у повідомленні.

Росіяни поцілили КАБами по житловій забудові села. Один будинок зруйнували, ще декілька будинків, автівки та господарчі споруди пошкоджені вибуховою хвилею.

Впродовж доби окупанти завдали 628 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області. Ворог здійснив 40 авіаційних обстрілів по Гуляйполю, Залізничному, Долинці, Верхній Терсі, Варварівці, Рівнопіллю, Преображенці, Малинівці, Затишшю, Ольгівському, Полтавці, Новодарівці, Малій Токмачці, Зеленому.

376 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Миролюбівку, Магдалинівку, Приморське, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

7 обстрілів із РСЗВ накрили Біленьке, Юрківку, Кам'янське, Щербаки та Новоданилівку. 205 артударів завдано по території Біленького, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Варварівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Надійшло 34 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури.