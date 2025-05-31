Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами, є постраждалі

Ворог вдарив з артилерії та атакував дронами Нікопольщину.

Російські окупанти знову атакували Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії та бив дронами. Унаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Агресор бив по Нікопольщині артилерією та FPV-дронами. Скинув боєприпас з БпЛА. Атакував райцентр, Марганецьку і Покровську громади", — каже він.

Унаслідок обстрілів постраждали 42-річний чоловік та жінка 31 року.

Також через ворожу атаку сталися дві пожежі. Вогонь рятувальники загасили. Пошкоджені багатоквартирний будинок, 2 приватні оселі й стільки ж будівель, що не експлуатувалися, гараж, 4 господарські споруди, газогін.