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Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами, є постраждалі

Ворог вдарив з артилерії та атакував дронами Нікопольщину.

Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами, є постраждалі
Фото: Сергій Лисак

Російські окупанти знову атакували Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії та бив дронами. Унаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Агресор бив по Нікопольщині артилерією та FPV-дронами. Скинув боєприпас з БпЛА. Атакував райцентр, Марганецьку і Покровську громади", — каже він.

Унаслідок обстрілів постраждали 42-річний чоловік та жінка 31 року. 

Також через ворожу атаку сталися дві пожежі. Вогонь рятувальники загасили. Пошкоджені багатоквартирний будинок, 2 приватні оселі й стільки ж будівель, що не експлуатувалися, гараж, 4 господарські споруди, газогін.

  • Учора Росія здійснила понад 30 атак по Дніпропетровській області. Під обстрілами РФ опинилися Нікопольський та Синельниківський райони.
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