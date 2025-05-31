Унаслідок російського терору на Херсонщині загинули три людини, ще десять зазнали поранень

Уночі Сили ППО знищили три "шахеда" над Херсонщиною.

Упродовж минулої доби росіяйські військові атакували понад 30 населених пунктів Херсонської області. Відомо про жертв серед цивільного населення.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Берислав, Велетенське, Веселе, Гаврилівка, Дніпровське, Дудчани, Зміївка, Качкарівка, Кізомис, Комишани, Костирка, Михайлівка, Микільське, Миколаївка, Монастирське, Наддніпрянське, Новорайськ, Нововоронцовка, Осокорівка, Понятівка, Приозерне, Придніпровське, Правдине, Садове, Софіївка, Токарівка, Тягинка, Черешеньки, Широка Балка та місто Херсон.

"Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили приватний будинок. Також окупанти понівечили газопровід, гаражі та приватні автомобілі", — ідеться у повідомленні.

Через російську агресію 3 людини загинули, ще 10 — дістали поранення.

За словами Прокудіна, під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 3 "шахеди".