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Сили ППО знищили три російські авіаракети та 69 ударних безпілотників

30 безпілотників локаційно втрачені. 

Сили ППО знищили три російські авіаракети та 69 ударних безпілотників
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

Уночі Сили ППО знищили три російські авіаційні ракети Х-59/69 та 69 зі 107 ударних БпЛА типу "Шахед". 30 безпілотників локаційно втрачено. 

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 31 травня РФ атакувала Україну 114-ма засобами повітряного нападу:

  • 107 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – ТОТ Криму;
  • 2 реактивними ударними БпЛА (невстановленого типу) із Бєлгородської обл. – рф;
  • 2 зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. – рф.;
  • 3 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської обл. – рф.

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Сумщина та Донеччина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Фото: повітряні сили ЗСУ

Станом на 08.30 українська ППО знешкодила 69 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) та 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 на сході, півдні, півночі та в центрі країни. 42 — збито вогневими засобами ураження, 30 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 13 локаціях.

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