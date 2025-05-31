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Унаслідок російських обстрілів на Харківщині постраждали п'ятеро людей

У Шевченковому 36-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої. 

Унаслідок російських обстрілів на Харківщині постраждали п'ятеро людей
Наслідки російського обстрілу
Фото: ДСНС Харківщини

Упродовж доби російські окупанти обстріляли місто Харків і п'ять районів області. Через ворожі обстріли поранень зазнали п'ятеро цивільних. Одна людина зазнала травм через російську міну. 

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів у м. Харків постраждала 43-річна жінка; у м. Ізюм постраждали 30-річний і 28-річний чоловіки; у сел. Васищеве Безлюдівської громади постраждали 69-річний чоловік і 67-річна жінка. У с. Шевченкове 36-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої", — ідеться у повідомленні. 

У Харкові окупанти атакували Шевченківський та Київський райони.  Унаслідок обстрілів пошкоджено 2 підприємства, 2 автомобілі, 2 багатоповерхові будинки.

У Харківському районі через російські обстріли пошкоджено 10 приватних будинків, 3 господарчі споруди, автомобіль, гараж.

В Ізюмському районі пошкоджено адмінбудівлю підприємства, 18 автомобілів, 12 приватних будинків, газову мережу;

У Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, електромережі;

У Лозівському районі пошкоджено електромережі;

У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок та електромережі. 

Ворог застосував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 11 некерованих авіаційних ракет;
  • 1 ракета Х-35;
  • 1 ракета (тип встановлюється);
  • 2 КАБ;
  • 16 БпЛА типу "Герань-2";
  • 26 БпЛА типу "Шахед;
  • 1 fpv-дрон. 
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