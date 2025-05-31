Унаслідок російських обстрілів на Харківщині постраждали п'ятеро людей

У Шевченковому 36-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Упродовж доби російські окупанти обстріляли місто Харків і п'ять районів області. Через ворожі обстріли поранень зазнали п'ятеро цивільних. Одна людина зазнала травм через російську міну.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів у м. Харків постраждала 43-річна жінка; у м. Ізюм постраждали 30-річний і 28-річний чоловіки; у сел. Васищеве Безлюдівської громади постраждали 69-річний чоловік і 67-річна жінка. У с. Шевченкове 36-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої", — ідеться у повідомленні.

У Харкові окупанти атакували Шевченківський та Київський райони. Унаслідок обстрілів пошкоджено 2 підприємства, 2 автомобілі, 2 багатоповерхові будинки.

У Харківському районі через російські обстріли пошкоджено 10 приватних будинків, 3 господарчі споруди, автомобіль, гараж.

В Ізюмському районі пошкоджено адмінбудівлю підприємства, 18 автомобілів, 12 приватних будинків, газову мережу;

У Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, електромережі;

У Лозівському районі пошкоджено електромережі;

У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок та електромережі.

Ворог застосував по Харківщині різні види озброєння: