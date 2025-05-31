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У Кривому Розі викрили нелегальний нафтопереробний завод потужністю понад 100 тонн пального на добу

Там незаконно виготовляли дизельне пальне та бензин марок А-95 і А-92. 

У Кривому Розі викрили нафтопереробний завод, на якому нелегально виготовляли бензин та дизель. Його потужність сягала понад 100 тонн пального на добу. Там незаконно виготовляли дизельне пальне та бензин марок А-95 і А-92. 

Про це повідомила преслужба Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Виробництво обладнали на території промислового підприємства. Аби збільшити обсяги пального для продажу, ділки змішували його з нафтовими компонентами низької якості. Така суміш не відповідала жодним стандартам.

Реалізовували пальне через мережу місцевих автозаправних станцій, що мали ліцензії, підстави видачі яких перевірять. Також викрили, що АЗС подавали нульову звітність до ДПС, використовували договори, товарно-транспортні накладні, сертифікати, паспорти якості з недостовірними відомостями тощо.

Детективи БЕБ провели понад 20 обшуків на заводі та у мережі автозаправних станцій, де зафіксували продаж контрафактного пального, відсутність документів про його походження, сертифікатів якості, РРО, видачі чеків та роботу операторів АЗС без офіційного працевлаштування. 

Під час проведення слідчих дій виявили та вилучили документи, чорнові записи, гроші та пальне вартістю понад 4 млн гривень.

Support LB.ua

За даними БЕБ, нафтопереробний завод, як і його співробітники, вже не вперше фігурують в кримінальних провадженнях Бюро, одне з яких раніше було скеровано до суду. 

Триває досудове розслідування за ч. 1, 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

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