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​Українські десантники на Курщині взяли у полон групу російських солдатів

Їх надалі можуть використати для подального обміну на українських військових.

​Українські десантники на Курщині взяли у полон групу російських солдатів
Полонені російські солдати
Фото: Скріншот відео ДШВ

Українські десантники взали у полон групу російських військових у Курській області Росії.

Про це інформує Управління комунікацій Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

"Воїни –десантники спільно з суміжними підрозділами вчергове взяли у полон військовослужбовців армії рф на Курському напрямку. У своїх підрозділах на території рф, до них застосовувалось негуманне поводження, психологічний тиск та погрози", – йдеться у повідомленні. 

Полоненим надали необхідну медичну та психологічну допомогу. Надалі їх можуть використати для подальшого обміну на українських військових, які перебувають у російському полоні.

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