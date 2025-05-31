Українські прикордонники знищили ворожу артилерію та укриття на Курщині

Оератори бойових дронів знищили одразу кілька важливих вогневих і логістичних цілей ворога.

Оператори дронів ДПСУ уразили позиції окупантів на Курському напрямку. Знищено артилерію та бліндажі.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Підрозділ РУБпАК "Прайм" 5-го прикордонного загону продовжує завдавати точкових ударів по російських позиціях на Курському напрямку.

За даними ДПСУ, оператори бойових дронів знищили одразу кілька важливих вогневих і логістичних цілей ворога.

Зокрема, українські військові уразили стартову позицію запуску ворожих дронів, знищено два місця укриття пілотів, чотири бліндажі, дві артилерійські позиції, шість укриттів та одну вогневу точку.