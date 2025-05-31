Внаслідок нових російських обстрілів Харківщини загинула жінка

наслідки одного з російськеих обстрілів Куп’янська

Російські війська 31 травня обстріляли Куп’янськ і село Вовчанські Хутори на Харківщині.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у Вовчанських Хуторах окупанти скинули FPV-дрон на цивільних, які перебували на городі. Поранення отримали жінка і чоловік. Постраждалих доправили до лікарні.

У Куп’янську внаслідок ворожого удару загинула жінка. Ще один місцевий зазнав гострої стресової реакції.