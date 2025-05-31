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Внаслідок нових російських обстрілів Харківщини загинула жінка

Ще двоє цивільних поранені.

Внаслідок нових російських обстрілів Харківщини загинула жінка
наслідки одного з російськеих обстрілів Куп’янська
Фото: телеграм / Олег Синєгубов

Російські війська 31 травня обстріляли Куп’янськ і село Вовчанські Хутори на Харківщині. 

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у Вовчанських Хуторах окупанти скинули FPV-дрон на цивільних, які перебували на городі. Поранення отримали жінка і чоловік. Постраждалих доправили до лікарні.

У Куп’янську внаслідок ворожого удару загинула жінка. Ще один місцевий зазнав гострої стресової реакції.

  • Уранці 31 травня росіяни завдали авіаударів по селах Васищеве та Безлюдівка Харківської області. Унаслідок атаки постраждали семеро людей.
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