Внаслідок нових російських обстрілів Харківщини загинула жінка

Російські війська 31 травня обстріляли Куп’янськ і село Вовчанські Хутори на Харківщині.
Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, у Вовчанських Хуторах окупанти скинули FPV-дрон на цивільних, які перебували на городі. Поранення отримали жінка і чоловік. Постраждалих доправили до лікарні.
У Куп’янську внаслідок ворожого удару загинула жінка. Ще один місцевий зазнав гострої стресової реакції.
- Уранці 31 травня росіяни завдали авіаударів по селах Васищеве та Безлюдівка Харківської області. Унаслідок атаки постраждали семеро людей.