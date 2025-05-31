Вчора, 30 травня близько 23:30 до поліції надійшло повідомлення про вибух поруч із супермаркетом на проспекті Миру у Житомирі.

Як повідомили у поліції Житомирщини, унаслідок вибуху шестеро місцевих жителів віком від 22 до 42 років отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Поліцейські попередньо встановили, що невідомий чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей та втік з місця події.

Слідчі слідчого управління ГУНП області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на вбивство двох або більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Триває встановлення всіх обставин та розшук осіб, причетних до злочину.

Фото: Поліція Житомирської області Невідомий кинув гранату біля супермаркету Житомира

Фото: Житомирська обласна поліція Невідомий кинув гранату біля супермаркету Житомира