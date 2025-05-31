Вчора, 30 травня близько 23:30 до поліції надійшло повідомлення про вибух поруч із супермаркетом на проспекті Миру у Житомирі.
Як повідомили у поліції Житомирщини, унаслідок вибуху шестеро місцевих жителів віком від 22 до 42 років отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.
Поліцейські попередньо встановили, що невідомий чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей та втік з місця події.
Слідчі слідчого управління ГУНП області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на вбивство двох або більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).
Триває встановлення всіх обставин та розшук осіб, причетних до злочину.
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