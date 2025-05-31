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У Житомирі шестеро людей постраждали унаслідок підриву гранати біля супермаркету

Нападник втік із місця пригоди.

У Житомирі шестеро людей постраждали унаслідок підриву гранати біля супермаркету
Наслідки вибуху гранати у Житомирі
Фото: Поліція Житомирської області

Вчора, 30 травня близько 23:30 до поліції надійшло повідомлення про вибух поруч із супермаркетом на проспекті Миру у Житомирі. 

Як повідомили у поліції Житомирщини, унаслідок вибуху шестеро місцевих жителів віком від 22 до 42 років отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Поліцейські попередньо встановили, що невідомий чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей та втік з місця події. 

Слідчі слідчого управління ГУНП області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на вбивство двох або більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб). 

Триває встановлення всіх обставин та розшук осіб, причетних до злочину.

Невідомий кинув гранату біля супермаркету Житомира
Фото: Поліція Житомирської області
Невідомий кинув гранату біля супермаркету Житомира
Невідомий кинув гранату біля супермаркету Житомира
Фото: Житомирська обласна поліція
Невідомий кинув гранату біля супермаркету Житомира

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