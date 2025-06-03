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Музей авангарду очолив колекціонер і галерист Юрій Комельков

Це філія Музею історії Києва, присвячена спадщині авангардистів та сучасних художників.

Музей авангарду очолив колекціонер і галерист Юрій Комельков
Юрій Комельков
Фото: facebook.com/komelkov

Завідувачем Музею авангарду (філії Музею історії Києва) став колекціонер і галерист Юрій Комельков. Про це LB.ua повідомили в КМДА.

Юрій Комельков – голова ГО «Музей Авангарду», був ініціатором створення Музею авангарду, який запрацював на базі Музею історії Києва у грудні 2023. Наразі експозиція Музею авангарду налічує близько 150 творів, які подарували меценати та художники. Серед них – роботи авангардистів Анатоля Петрицького, Вадима Меллера, Олександра Богомазова, Олександри Екстер. Але більшу частину колекції складають твори сучасних художників — Василя Бажая, Олександра Ройтбурда, Олега Тістола, Марини Скугарєвої, Віктора Сидоренка, Максима Мамсікова та ін. Музей позиціонує колекцію як “еволюцію українського авангарду” та поділяє представлених художників на “чотири хвилі авангарду” (про відсутність наукового обгрунтування такого позиціонування і поділу ми писали в матеріалі “Український авангард і його хвилі”). 

4 липня Музей авангарду презентуватиме четверте поповнення колекції. Серед нових творів – робота «Городи» авангардиста Бориса Косарева з колекції дослідника українського авангарду Дмитра Горбачова.

Нещодавно Київрада виділила вільне приміщення в історичній будівлі на вул. Липській, 16 для постійної експозиції Музея авангарду. Утім поки що заходи відбуваються в приміщенні Музею історії Києва. 

Музей авангарду
Фото: facebook.com/avant.garde.museum.ua
Музей авангарду

Музей авангарду
Фото: facebook.com/avant.garde.museum.ua
Музей авангарду

Музей авангарду
Фото: facebook.com/avant.garde.museum.ua
Музей авангарду

Про Юрія Комелькова:

– має медичну та художню освіту (зокрема, у 1985 закінчив Харківський художньо-промисловий інститут, факультет промислового дизайну);

– був ініціатором і керівником благодійного фонду художника Івана Марчука;

– був власником київської галереї «Триптих»;

– був власником журнала «Аура» та інтернет-платформи «Культпростір»;

– колекціонує мистецтво з 1999 р.

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