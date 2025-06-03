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В Нью-Йорку презентували уривок з постановки про викрадених українських дітей з Херсона

Постановку створив український режисер спільно з американським драматургом на замовлення Метрополітен-опери.

CultHub
В Нью-Йорку презентували уривок з постановки про викрадених українських дітей з Херсона
Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти

2 червня Метрополітен-опера в Нью-Йорку презентувала перший уривок із майбутньої постановки «Мати Херсона» — опери, що розповідає про депортацію українських дітей та матерів, які вирушають у небезпечну подорож, щоб повернути своїх дітей додому. Про це на сайті пише Міністерство культури та стратегічний комунікцаій.

Оперу створив український композитор Максим Коломієць у співпраці з американським драматургом Джорджем Брантом. Сюжет заснований на реальних історіях жінок із Херсона, які перетинали лінії фронту, щоб визволити своїх дітей з фільтраційних таборів у тимчасово окупованому Криму.

Світова прем’єра опери відбудеться у жовтні 2026 року в Польській національній опері у Варшаві, а у сезоні 2027–2028 років постановку покаже і сама Метрополітен-опера. Одну з головних ролей виконає відома сопрано Ерін Морлі, диригенткою стане Кері-Лінн Вілсон, а постановку здійснить польська режисерка Барбара Висоцька.

«Ми не хочемо, щоб світ забував про те, що відбувається. Це наш художній спосіб нагадати про трагедію», — заявив генеральний директор Метрополітен-опера Пітер Гелб.

Із початку повномасштабного вторгнення Росії Метрополітен-опера активно підтримує Україну: зокрема, створила Ukrainian Freedom Orchestra, припинила співпрацю з артистами, які підтримують режим Путіна, та регулярно проводить благодійні концерти на підтримку українців.

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