У Києві пройде прем’єра балету «Травіата» у постановці Раду Поклітару

16 та 17 жовтня на сцені МЦКМ відбудеться прем’єра балету «Травіата» на музику опери Джузеппе Верді академічного театру «Київ Модерн-балет». Постановником балету став головний балетмейстер театру хореограф Раду Поклітару.

Поклітару пропонує сучасне хореографічне прочитання оперного шедевра, але зберігає його головну історію – про любов і самопожертву. «Я дозволив собі оновити лібрето, водночас залишаючи незмінною головну драму. Глядач приходить не по буквальне відтворення класики, а по авторське висловлювання», – розповів хореограф.

Хореографію доповнять відеопроєкції, які створила художниця Ольга Нікітіна. За її задумом, постановку складають три виміри: світське середовище – холодний, формальний, засуджуючий простір; світ кохання Віолетти й Альфреда – органічний, майже природний простір ніжності та квітів, що протистоїть лицемірству світу; внутрішній простір героїв: Віолетти, Альфреда й Жермона – відображення пристрастей і страхів, віддзеркалення сумнівів, ревнощів, провини, надії.

Костюми для вистави створив художник Дмитро Курята. «Режисерська ідея – одна жінка серед чоловічого оточення – зумовила унісекс-підхід до створення костюмів, – розповідає він. – Це не класична вечірня форма костюма, а сценічні рішення зі стилізованими сюрреалістичними елементами, підпорядкованими хореографії».

Постановка балету «Травіата» є частиною ініціативи «20 сезонів сталості та інновацій», яку підтримує Український культурний фонд у в межах конкурсної програми «Культура під час війни». Балет також отримав фінансування з бюджету міста Києва в межах програми надання фінансової допомоги на поворотній безоплатній основі.

Фото: «Київ Модерн-балет» Репетиція балету «Травіата»