Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ГоловнаКультура

У Києві пройде прем’єра балету «Травіата» у постановці Раду Поклітару

Покази відбудуться 16-17 жовтня.

У Києві пройде прем’єра балету «Травіата» у постановці Раду Поклітару
Балет «Травіата»
Фото: «Київ Модерн-балет»

16 та 17 жовтня на сцені МЦКМ відбудеться прем’єра балету «Травіата» на музику опери Джузеппе Верді академічного театру «Київ Модерн-балет». Постановником балету став головний балетмейстер театру хореограф Раду Поклітару. 

Поклітару пропонує сучасне хореографічне прочитання оперного шедевра, але зберігає його головну історію – про любов і самопожертву. «Я дозволив собі оновити лібрето, водночас залишаючи незмінною головну драму. Глядач приходить не по буквальне відтворення класики, а по авторське висловлювання», – розповів хореограф. 

Хореографію доповнять відеопроєкції, які створила художниця Ольга Нікітіна. За її задумом, постановку складають три виміри: світське середовище – холодний, формальний, засуджуючий простір; світ кохання Віолетти й Альфреда – органічний, майже природний простір ніжності та квітів, що протистоїть лицемірству світу; внутрішній простір героїв: Віолетти, Альфреда й Жермона – відображення пристрастей і страхів, віддзеркалення сумнівів, ревнощів, провини, надії. 

Костюми для вистави створив художник Дмитро Курята. «Режисерська ідея – одна жінка серед чоловічого оточення – зумовила унісекс-підхід до створення костюмів, – розповідає він. – Це не класична вечірня форма костюма, а сценічні рішення зі стилізованими сюрреалістичними елементами, підпорядкованими хореографії».

Постановка балету «Травіата» є частиною ініціативи «20 сезонів сталості та інновацій», яку підтримує Український культурний фонд у в межах конкурсної програми «Культура під час війни». Балет також отримав фінансування з бюджету міста Києва в межах програми надання фінансової допомоги на поворотній безоплатній основі.

Репетиція балету «Травіата»
Фото: «Київ Модерн-балет»
Репетиція балету «Травіата»

Репетиція балету «Травіата»
Фото: «Київ Модерн-балет»
Репетиція балету «Травіата»
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies