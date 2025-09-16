«Жанна ДʼАрк», «Креонт», «Я бачу, вас цікавить пітьма»: осінні прем’єри в театрах країни

Театральна осінь буде багатою на прем’єри не лише в Києві . Зокрема, Максим Голенко готує виставу «Я бачу, вас цікавить пітьма» у Львові, Андрій Приходько — «Жанну ДʼАрк» у Чернівцях, Дмитро Некрасов — «Вія. Докудраму» в Сумах, Ніна Хижна — «Тут буде сад» у Харкові, Олексій Кужельний — «Загадкові варіації» в Ужгороді. На прем’єру опери «Креонт» запрошує Чернівецький театр, балет «Мавка» ставить Львівський театр опери і балету. А ще восени колективи будуть активно їздити один до одного в гості й братимуть участь у фестивалях «Золотий лев» у Львові, «Мельпомена Таврії» в Херсоні та Миколаєві, «Схід Опера Фест» у Харкові, «Дім Актора. Дихання» в Запоріжжі, «Оксамитовий сезон» в Одесі, у Фестивалі-Премії «ГРА» у Львові, Івано-Франківську та Києві.

ТЕАТРИ НА ЛІНІЇ ФРОНТУ

Сумський театр Щепкіна

Фото: надано театром Вистава 'Чекання'

93-й театральний сезон Сумський національний театр ім. Щепкіна визначив як «сезон стійкості» і відкрив його з новим керівником – молодим амбітним режисером Дмитром Некрасовим. «Це не просто гасло, а філософія життя і роботи колективу в умовах прифронтового міста», – зазначають в театрі. 30 серпня відбулася перша прем’єра – вистава «Чекання» за творами Ґете у постановці молодої режисерки Віолети Мітєвої. Восени очікуємо ще дві прем’єри. «Вій. Докудрама» Наталки Ворожбит поставить Дмитро Некрасов; над постановкою п’єси «Сто тисяч» Катерини Пенькової працює Роман Козак.

Фото: надано театром Репетиція вистави 'Вій. Докудрама

Харківський режисер Артем Вусик поставить на сцені Сумського театру виставу «Альтернатива» за власною п’єсою. Також йдуть перемовини щодо постановок з режисер(к)ами Оксаною Дмітрієвою, Євгенієм Резніченком та Сергієм Смеречуком. Крім того, за підтримки Українського культурного фонду театр планує реалізовувати проєкт «Доступний театр»: вистави адаптують для людей із порушеннями слуху через сурдопереклад та обладнання для підсилення звуку.

Херсонський театр Куліша

У новому сезоні Херсонський академічний музично-драматичний театр ім. М. Куліша планує випустити низку прем’єр. П’єсу «Маргарита та ведмедики» української драматургині Ірини Феофанової поставить Ірина Корольова; в ній гратимуть діти-херсонці, відібрані під час кастингів в укриттях Херсона. Це буде спільний проєкт Херсонського театру та благодійного фонду «Крила Фундейшн». Ірина Корольова також працює над постановкою п’єси «Мій нік I’vAzovSky» Олексія та Валентини Пономарьових. Це вистава про музиканта, що змушений жити в підвалі музею Айвазовського у Феодосії; у ній поєднані авторські пісні, реальні історії спротиву, мультимедійні проєкції.

Режисер Сергій Павлюк спільно з художницею Наталкою Ридванецькою готує виставу «Децима» за текстом українського драматурга Сергія Марени. Це історія про богиню на імʼя Децима, яка створює людські долі у холодному підвальному приміщенні хмарочосу «Олімп». Також в планах театру постановки «Чоловік моєї дружини» хорватського драматурга Миро Гаврана, «Птах на горищі» українського драматурга Олега Михайлова, «Чорний ельф» українського драматурга Андрія Бондаренка, реалізація проєкту «Д.І.М» у режисурі Євгенія Рєзніченка.

Фото: надано автором Херсонський театр банер фестивалю Мельпомена Таврії біля Херсонської обласної ради-

З 12 до 20 вересня колектив театру організовуватиме фестиваль «Мельпомена Таврії», який на 8 днів об’єднає 53 театри з України, Німеччини, США та Кіпру. У Херсоні усі події будуть камерного формату і відбуватимуться в укриттях та локаціях, адаптованих до наявних умов. У Миколаєві заплановані покази вистав малих та великих форматів на сценах трьох театрів, у Будинку офіцерів та Коледжі культури і мистецтв. Багато колективів-учасників фесту показуватимуть вистави у форматі «у себе вдома», тобто на своїх сценах.

Харківський театр Шевченка

10 серпня виставою «Правда-комедія» Флоріана Зеллера у постановці Степана Пасічника відкрив 104-й сезон Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Шевченка. Театр продовжує грати на орендованих майданчиках, але вже активно працює над облаштуванням власного простору зі статусом «найпростіше укриття». Цю сцену театр планує відкрити восени і зіграти на ній прем'єру «Горгони» за твором Дона Нігро.

Фото: Маргарити Корн Вистава 'Правда-комедія'

Ставить виставу Олександр Ковшун; це буде чорна комедія про двох екс-кінодів, які намагаються повернути колишню славу ролями у фільмі жахів. Ще однією прем’єрою осені буде вистава «Ерік і Анна» за твором Тіма Янсона, над якою працює режисер Степан Пасічник. Прем'єра відбудеться 4 жовтня. Вистава розповідатиме про дружбу і кохання, про пошук тепла і страх самотності. А на 27 листопада запланована прем'єра вистави «Примадонни 2.0» Кена Людвіга, яку поставить Олександр Аркадін-Школьник. Це стане поверненням на сцену найпопулярнішої вистави «долютневого» репертуару театру. Головними героями цієї гостросюжетної комедії є професійні актори і зухвалі хлопці Джек і Лео. Їм бракує грошей та визнання, тому, аби підвищити своє «реноме», вони вдаються до авантюри – розігрують нашвидку сцени з Шекспіра.

Театр «Нафта» (Харків)

28 вересня в Харківському незалежному театрі «Нафта» відбудеться прем’єра танцювальної вистави «Тут буде сад» Ніни Хижної. Колектив зазначає, що це буде робота про спільний простір: «В ситуації непевності в майбутньому та постійній загрозі втрати того, що любиш, виникає жагуча потреба укорінюватися, будувати мережі та чіплятися за землю. Тут з’являється образ саду – простір водночас реальний та утопічний, де ми можемо перебувати в теперішньому та плекати фантазії про майбутнє, де можна як працювати так і відпочити». Британська письменниця і філософка Олівія Ленґ називає сад антитезою війні та вважає його одним зі способів опору, і ця ідея лягла в основу концепції вистави. Постановка включатиме жестову мову. Проєкт підтримав Європейським Союзом за програмою Дім Європи.

Фото: надано театром Репетиція вистави 'Тут буде сад'.

26 листопада театр «Нафта» покаже в Києві перформативно-фізичну моновиставу режисерки та хореографки Ніни Хижної «Хтось такі як я» в рамках фіналу 7-го Фестивалю-Премії «ГРА». Менше ніж рік від прем’єри цю виставу було показано в австрійському Граці на фестивалі Dramatiker|innenfestival, у німецькому Нюрнберзі, а також на фестивалі Edinburgh Fringe Festival.

Фото: Олександр Осіпов Вистава 'Хтось такі як я'

Харківська національна опера

150-й театральний сезон колектив Харківського національного академічного театру опери та балету імені Лисенка відкрив 12 вересня у Loft Stage оперою «Енеїда» Миколи Лисенка, яка є одним із наймасштабніших проєктів театру за останні роки. У новому сезоні театр готує прем’єри, адаптації улюблених вистав до нової сцени Loft Stage, а також повернення фестивалю «Схід Опера Фест». Фест буде проходити з 26 вересня по 19 жовтня і об’єднає митців з усієї країни, серед яких Алла Кульбаба, Олексій Баклан, Сергій Дідок, Віктор Плоскіна, Сергій Горкуша, Тетяна Анісімова, Алла Позняк, Ярослав Ткачук, Аліна Вєрєтіна та інші.

Фото: з сайту театру Афіша до вистави 'Казкові світи України'

16 вересня театр запрошує на першу прем’єру – цифровий перформанс у форматі semi stage «Казкові світи України». Постановка створена на музику Євгена Станковича за п’єсою «Хранителі» харківського драматурга Дмитра Тернового. До групи постановників увійшли: Андрій Савчук (диригент), Жанна Чепела (режисерка), Яна Чеботова і Вікторія Чаус (художники), Таїсія Пода (авторка мультимедійної інсталяції). На сцені поєднають музику, слово, анімацію і світло. Театр обіцяє “розповісти про духовні корені нації”.

У жовтні Харківська опера відзначатиме одразу три ювілеї — 100 років від заснування театру, 150 років постійних оперних антреприз у Харкові та 245 років від першої музично-театральної вистави у місті.

Харківський театр Квітки

У Харківському академічному драматичному театрі ім. Квітки-Основ'яненка на 20 і 23 вересня запланували прем'єру вистави «Тартюф» за Мольєром. Режисерське, художнє і пластичне рішення – Сергія Москаленка. «Тартюф» – одна з найпопулярніших п'єс французького драматурга, і на українських сценах її постановку можна подивитися у Рівному, Кам'янському, Миколаєві та інших містах. Зокрема, минулого року її поставив Дмитро Богомазов у Національному театрі ім. І. Франка (Київ) та Оскарас Коршуновас у Національному театрі ім. Лесі Українки (Львів).

Фото: надано автором Афіша до вистави Тартюф

Харківський театр ляльок

13 вересня колектив Харківського державного академічного театру ляльок ім. Афанасьєва відкрив новий сезон у Харкові (театр продовжує працювати на орендованих сценах). А першою прем’єрою сезону стала спільна з Київським театром «Золоті ворота» вистава «Brecht.Cabarett», яка у Києві відбулася 13 і 14 вересня, а у Харкові запланована на 19 вересня. Про цю постановку ми писали в анонсі столичних подій, а також в інтерв’ю з режисеркою Оксаною Дмітрієвою. 27 і 28 вересня колектив презентуватиме прем'єру дитячої вистави «Пан Коцький» за українською народною казкою. Ставить її Олександр Коваль.

Фото: Анастасія Мантач ' Репетиція вистави 'Brecht.Cabarett

У жовтні театр продовжить театралізовані читання сучасної української дитячої літератури в рамках проєкту «Книга на сцені. Читай. Грай. Відчувай», який реалізовує спільно з ГО «Толока» та видавництвом Vivat в межах гранту від «Українського інституту книги». Цього разу читатимуть твори Ірини Лазуткіної та Катерини Єгорушкіної. У вересні-жовтні театр запланував великий тур містами Німеччини та Франції з виставою «Жираф Монс» (автор Олег Михайлов, режисерка Оксана Дмітрієва) – зокрема, участь у Всесвітньому фестивалі театрів ляльок у Шарлевіль-Мєзьєрі. А 22 листопада виставу «Калинова сопілка» (авторка Оксана Забужко, проєкт Лілії Осєйчук під керівництвом Оксани Дмітрієвої) театр покаже у Києві в культурному кластері «Краків».

Фото: з фейсбук-сторінки театру Проєкт 'Книга на сцені. Читай. Грай. Відчувай'

Open Theater (Харків)

25 липня у Харкові відбулася прем’єра першої вистави нового незалежного театру Open Theater. Її назва – «Агент Фʼючер. Місія стрибок у минуле», а написав п'єсу і поставив виставу – Віктор Єрмоленко. Прем'єра відбулася на популярному фудкорті під відкритим небом «7йсклад»; наступний показ пройшов вже на сцені у приміщенні. Визначена як «ретро-ф’ючер комедія», ця вистава присвячена Харкову та його мешканцям. Наразі команда театру працює над новою постановкою – драмою Володимира Винниченка «Чорна Пантера і Білий Ведмідь». Колектив Open Theater позиціонує себе як творче об’єднання професіоналів, яке прагне розвивати культурне середовище Харкова, експериментувати, відкривати нові простори для театру та комунікації з глядачем. У складі команди нині працюють режисер і художник Віктор Єрмоленко, звукорежисер Валентин Темченко, актори – Олександр Плехун, Дарія Ждан, Олексій Дубінін, Єлизавета Дубровська.

Фото: надано театром Вистава 'Агент Фʼючер. Місія стрибок у минуле

Запорізький «Дім актора»

З 17 по 19 жовтня у Запоріжжі Театральна платформа «Дім актора» проведе відкритий фестиваль «Дім Актора. Дихання», присвячений силі мистецтва жити й творити у складні часи. Фестиваль об'єднає на три дні українських митців, кожен з яких по-своєму досліджує сьогоднішню реальність; cеред учасників – Opera Aperta з виставою «Gaia-24. Opera del mondo» (18 жовтня ), Театр ветеранів з постановкою «Баланс» (17 жовтня ), а також хореографічні проєкти від незалежних митців та творчих команд з різних міст України. Події показуватимуть у Театрі-лабораторії Vie на острові Хортиця, у Запорізькому театрі ім. Магара та у просторі ЦКП «Титан».

Фото: надано автором Запорізький Дім актора фестиваль Дім актора Дихання

Одеська національна опера

З 24 серпня по 14 вересня в Одеському національному академічному театрі опери та балету проходив 10-й ювілейний Міжнародний фестиваль мистецтв «Оксамитовий сезон в Одеській опері - 2025». Відбулися прем’єри, покази опер і балетів, сучасних постановок і гала-концерти, а також презентація друкованого видання «Одеський національний академічний театр опери та балету: спадок, душа, цитадель». Ще влітку театр за фінансової підтримки Українського культурного фонду розпочав реалізацію проєкту «СПАДЩИНА. Digital. Odesa Opera House», головна мета якого зберегти унікальну архітектурну спадщину театру в умовах повномасштабної війни шляхом її цифрової трансформації. Завдяки цьому проєкту історична будівля театру матиме цифрове життя у форматі 3D.

Фото: надано автором Одеська опера афіша до опери Наталка Полтавка

17 вересня театр покаже оперу «Наталка Полтавка» Михайла Старицького за мотивами однойменної п'єси Івана Котляревського на музику Миколи Лисенка (прем’єра відбулася у березні). Режисер – Вадим Сікорський, диригент – Василь Коваль, художниця – Наталія Тарасенко, хормейстер – Валерій Регрут, хореограф – Гаррі Севоян. Саме цією оперою театр відрив у серпні свій 216-ий сезон. А 1 жовтня колектив запрошує на показ балету «Lisova» за Лесею Українкою на музику сучасного композитора Тимофія Старенкова (прем’єра відбулася 24 травня). Художня керівниця проєкту – Надія Бабіч, диригент – Василь Коваль, хореографиня – Олеся Шляхтич, сценограф Петро Богомазов.

Одеський театр Василька

10 вересня Одеський академічний український музично-драматичний театр імені Василька виставою «Емігранти» Славомира Мрожека у постановці Тоши Афанасьєва розпочав свій 101-й театральний сезон. А на 28 вересня запланована прем’єра комедії «Привіт, монстре!» за п’єсою Карло Ґоцці «Синє чудовисько», яка поєднує народну казку, комедію дель арте, любовну інтригу та сатиру. Над постановкою працює Слава Жила. Це історія про принцесу Фантасмагорію, яка обирає кохання до таємничого Синього Чудовиська, під потворною подобою якого приховується зачарований принц.

Фото: Олена Мартинюк Вистава 'Емігранти'

7 листопада театр відзначатиме 100-річний ювілей, тож зараз триває робота над великою святковою програмою. Також театральний оркестр щомісяця презентує нові музичні програми, які включають класику та сучасні музичні твори. А ближче до зимових свят театр планує прем’єру вистави «Аліса в Дивокраї» у постановці головного режисера театру Олександра Самусенка.

Одеський ТЮГ

Фото: Влад Золін Ювілейний вечір' Пульс театру 95'

Одеський академічний театр юного глядача на осінь запланував дві прем’єри. Експериментальну інтерактивну виставу «Калинова сопілка» за повістю Оксани Забужко поставить молода режисерка Поліна Коробейник-Булюк. Це вже буде третя інсценізація «Калинової сопілки» в Україні: першу здійснив Харківський театр ляльок, другу – Київський національний театр ім. І. Франка. Другою прем’єрою стане казка для всієї родини «Білосніжка» за мотивами казок Братів Ґрімм у режисурі Тетяни Саковської.

Чернігівський театр Шевченка

Протягом двох років після ракетного удару, що поруйнував приміщення Чернігівського академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка, колектив докладає величезних зусиль для відновлення повноцінної діяльності, залучаючи вітчизняні та міжнародні благодійні організації. Минулий сезон театр завершив прем’єрою мюзиклу «SHOW. Маркізи Ля Морт» за мотивами роману Євгена Плужника «Недуга» у постановці молодого українського режисера Міреса Пенюшкевича і художниці Кристини Климісивич. Вистава переносить глядача в післявоєнний Київ 1920-х років у підпільний бар «Недуга», в якому у танцях, піснях і провокаціях живе свобода.

Фото: Родіон Тишкевич Вистава 'SHOW. Маркізи Ля Морт'

22 вересня з виставою «Молочайник» за п’єсою Оксани Гриценко у режисурі Андрія Бакірова театр приїде на гастролі до Києва. У середині жовтня заплановане відкриття ювілейного 100-го театрального сезону прем'єрною виставою. Назву поки театр не оголошував. Над постановкою працює художній керівник театру – Андрій Бакіров.

Полтавський театр Гоголя

21 вересня Полтавський обласний академічний музично-драматичний театр ім. Гоголя покаже прем’єру фентезійного мюзиклу для сімейного перегляду «Легенди Чарівнолісся» у постановці Сергія Павлюка. В основі мюзиклу – однойменна книга Віктора Андрієнка та Олени Шульги, музику до вистави написала композиторка Анна Ткач. У виставі буде багато батальних сцен, над якими працює режисер з пластики Юрій Бусс. Головні ролі виконуватимуть школярі.

Фото: надано автором Афіша до вистави 'Легенди Чарівнолісся'

Ще однією прем’єрою цієї осені в театрі стане постановка вистави «Галушки. Полтавські історії. Перші дні війни», над якою працює головний режисер театру Владислав Шевченко. Це буде вистава про Полтавщину в перші дні україно-російської війни.

ТЕАТРИ В ТИЛУ

Львівська національна опера

У жовтні Львівська національна опера відзначатиме 125-річний ювілей і з цієї нагоди з 9 по 11 жовтня у театрі відбуватиметься низка подій: відкриття художньої виставки українського митця Сергія Савченка; міжнародна наукова конференція «Оперний театр у час історичних викликів: історична ретроспектива, сучасні меседжі» за участі провідних європейських музикознавців; покази знакових прем’єр театру за останні роки – опери «Золотий обруч» Бориса Лятошинського у постановці Івана Уривського, опери «Діалоги кармеліток» Франсіса Пуленка під орудою Івана Чередніченка та балету «Соляріс» Олександра Родіна у постановці Катерини Курман.

Фото: Руслан Литвин Балет 'Соляріс'

На листопад колектив запланував прем’єру балету «Мавка» на музику Вікторії Польової за сюжетом драми-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки. До команди постановників увійшли – балетмейстер-постановник Артем Шошин (асистент – Тетяна Куруоглу), сценограф Арвідас Буйнаускас (Литва), художниця костюмів Наталія Міщенко, диригент Володимир Сіренко. В театрі кажуть, що балет стане продовженням стратегії театру зі створення сучасного українського балетного продукту.

Львівський театр Заньковецької

Сезон у Національному театрі ім. М. Заньковецької розпочнеться з трьох прем’єр за текстами сучасних українських авторів. 21 і 22 вересня у Львові колектив презентуватиме «Я бачу, вас цікавить пітьма» за романом-бестселером сучасного українського письменника Ілларіона Павлюка. Інсценізацію роману писав в окопах на Донеччині військовий, драматург, режисер, актор Олексій Доричевський. Виставу створює режисер Максим Голенко; це спільний проєкт Театру Заньковецької і київського «Дикого театру». Над художнім рішенням працює Олександр Білозуб (сценографія) та Анна Шкрогаль (костюми), над пластичним – Олексій Бусько, над музичним – Марія Ясинська. Продюсерка проєкту – Ярослава Кравченко. Наступні покази заплановані на 10 і 11 жовтня у Львові, 30, 31 жовтня та 1 листопада – у Києві у «Дикому театрі».

Фото: Анна Салій Репетиція вистави 'Я бачу, вас цікавить пітьма'.

У жовтні-листопаді заньковчани планують випустити прем'єру на тему українських біженців – «Неіснуючі» за п’єсою Наталки Ворожбит у постановці Вероніки Літкевич (режисерка) і Анни Шкрогаль (художниця). В основі сюжету– історія про українську сім'ю, жіноча половина якої виїхала через війну до Європи.

Ще одна запланована прем’єра – «Брідські явища» Андрія Бондаренка (написана в межах 5 Лабораторії драматургії НСТДУ), яку презентуватимуть 15 і 16 листопада. Над постановкою працює режисерка Тетяна Губрій та художник Богдан Поліщук. П’єса заснована на документальному матеріалі – брошурі, що була видана в Бродах у 1920-х. Це містична історія про сім’ю Демчинських з Бродів, у якої від хвороби помер син, але повернувся до родини у вигляді духа. Цим явищем зацікавилася Спеціальна Комісія з розслідування духовних явищ, яка поселилася у домі Демчинських і досліджувала його.

Фото: Анна Салій Репетиція вистави 'Брідські явища'.

Львівський театр Лесі

20 та 21 вересня на малій сцені Театру ім. Лесі Українки відбудеться дебютна прем’єра режисерки Світлани Федєшової під назвою «Пенелопея», за жанром визначена як «шлях (не) героїні». В основі – п’єса Аліни Сарнацької «Плем’я чекання». У співочо-драматичному перформансі розкриватиметься історія та досвід сучасної Пенелопи в обставинах російсько-української війни. Акторська команда «Пенелопеї» – це жінки, які працюють в різних театрах Львова і в реальному житті є дружинами або цивільними партнерками військових. Їх документальні монологи можна буде почути у виставі. Під час лабораторного процесу вони працювали зі співочими методиками співачки, режисерки, дослідниці української пісні та давніх духовних наспівів Уляни Горбачевської. У виставі актриси будуть використовувати українські автентичні пісні та співочі ритуальні практики. Сценографкою та художницею з костюмів є Оксана Шпакович. Сцена і глядацька зала будуть повністю обрамлені бавовняною тканиною кольору слонової кістки, на підлозі художниця планує відтворити людські сліди на піску. Костюми поєднуватимуть в’язані та ткані елементи.

Фото: надано автором Репетиція вистави 'Пенелопея'

У жовтні у театрі відбудеться прем’єра копродукції режисерки Малін Краус та драматургині Юлії Реддер з Німеччини. Малін Краус відома своїм документальним підходом до перформансу та інтересом до проблем гендеру й політичного театру. Юлія Реддер має досвід у проєктах, що пов’язують театр, фемінізм та дослідження гендерних питань. Проєкт «Жіноча лабораторія майбутнього» планують реалізувати як документальну виставу, яка досліджує перетин фемінізму, війни та національної ідентичності в сучасній Україні. Вистава поєднуватиме особисті розповіді, журналістські дослідження та художні інтервенції. Постановка базуватиметься на інтерв’ю з українськими жінками з різних соціальних та економічних верств, журналістських дослідженнях щодо еволюції ролі жінок (наприклад, у військовій сфері) та літературних текстах українських авторок. Через гібридну форму, що поєднує перформанс, візуальне мистецтво, трансляцію наживо, вистава має на меті відобразити бачення спільного феміністичного майбутнього. Над художнім рішенням вистави працює Паула де ла Гай. З цим проєктом театр планує серію поїздок у Німеччину, а також в інші міста України.

Львівський театр «Воскресіння»

Львівський академічний театр «Воскресіння» розпочав роботу над новою постановкою «Чудо святого Антонія» Моріса Метерлінка у режисурі Станіслава Мойсеєва. Сценографію вистави створює Володимир Карашевський, а костюми – художниця Анна Шкрогаль. Прем’єра запланована на кінець жовтня. Також театр активно готується до проведення міжнародного театрального фестивалю «Золотий лев – 2025», який цього року відбудеться з 2 по 7 жовтня. Серед учасників фестивалю театри з Харкова, Миколаєва, Херсону, Вінниці, Чернігова, Черкас, Львова. Серед закордонних учасників будуть театри з Чехії та Словаччини. Окрім показу вистав планують театральні майстеркласи від чеського режисера, актора, перформера Давида Зелінки.

Фото: надано автором Афіша фестивалю 'Золотий лев'.

Львівський театр Курбаса

3 жовтня Львівський академічний театр ім. Курбаса відзначатиме 10 років з дня прем’єри вистави «Благодарний Еродій» Григорія Сковороди, яку поставив Володимир Кучинський (режисер), Богдан Поліщук (художник), Тамара Ґорґішелі (хормейстер), Андрій Водичев та Ольга Сємьошкіна (хореографи). В театрі зазначають, що це одна із візуально найкрасивіших вистав театру, що має давню історію, адже перша редакція «Благодарного Еродія» з’явилася в театрі ще у 1993 році і стала однією із знакових у новітній історії українського театру.

Львівський театр “І люди, і ляльки”

Львівський академічний театр естрадних мініатюр «І люди, і ляльки» відкрив ювілейний 35-й театральний сезон, який буде зосереджений на ідеї відновлення українських традицій та внутрішнього стану людей. В кінці жовтня запланована прем’єра вистави «Сонячний промінь» за п’єсою румунського автора Атанаса Попеску у співпраці з Валерієм Дзехом – офіцером Збройних сил України, актором та режисером театру ляльок, учасником об’єднання Культурні сили та засновником Малого театру мініатюр. Художниця вистави – Валентина Дзех, композитор – Михайло Олійник. Ця вистава буде базуватися на арттерапевтичному методі для аудиторії, яка безпосередньо травмована війною.

Фото: Артем Познанський Львівський театр 'І люди і ляльки'. Валерій Дзех проводить арттерапію для військових на Донеччині

Наступна прем’єра «Котигорошко» за народною казкою відбудеться в листопаді у співпраці з польським режисером Марціном Мажецем. Художнє рішення створить Ельвіра Босович. Попри класичний сюжет, театр спробує переосмислити українські традиції, пропрацювати травми, які стосуються радянського минулого.

Львівський театр ляльок

У Львівському академічному театрі ляльок стартували репетиції нової постановки – «Казка про Мару» за однойменною казкою-поемою Ліни Костенко. Цей поетичний твір уперше буде поставлений на сцені театру ляльок. Прем’єра запланована на 27 та 28 вересня. Над виставою працює режисерка Яна Титаренко та художниця Інесса Кульчицька. У центрі історії – дівчина Маруся, яку люди прозвали Марою через її дволике обличчя: одна половина сяяла красою, інша ж відштовхувала потворністю. У пошуках зцілення вона вирушає до Мудрої Баби та Дурного Чоловіка й опиняється перед непростим вибором: що важливіше – зовнішня врода чи чистота душі? Вистава призначена для сімейного перегляду.

Фото: надано автором Репетиція вистави 'Казка про Мару'

Франківський драмтеатр

У жовтні Івано-Франківський національний драматичний театр ім. Франка презентуватиме прем'єру вистави «ПТСР відкладається» за п’єсою сучасної авторки Олени Шкребтієнко у постановці Назарія Паніва. Це вистава про війну, яка продовжується всередині, про тих, хто повернувся у відносний мир, але приніс із собою шум вибухів у голові, про військових, які мовчать за родинним столом, бо не знаходять слів, про цивільних, які роками трималися за дітей, валізу й надію, а тепер не знають, куди подіти власні руки.

Фото: з фейсбук-сторінки театру Франківський драмтеатр

Ще одна прем'єра жовтня – «Квіти під руками диявола», яку ставить Надія Левченко за однойменною п’єсою Лари Мончак. Постановка розповідатиме про події, що відбувалися в Станіславі (колишня назва Івано-Франківська) напередодні та під час Другої світової війни. Це буде історія про те, як з приходом німецьких нацистів мультикультурне і мультинаціональне місто, в якому жили українці, поляки, євреї, опинилося в окупації. У виставі використають автентичні світлини і документальні свідчення.

У листопаді колектив представить драму «Яків» у режисурі Вікторії Трофіменко. В основу постановки про радянський Геноцид в Україні ляжуть реальні події, що відбувалися у 1928-1933 роках в Україні, архівні матеріали, документи, прізвища та долі людей.

Закарпатський театр Шерегіїв

На 26 вересня запланована перша прем'єра у новому сезоні Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. братів Шерегіїв. Її назва – «Тихе вушко», а ставить – режисерка Маргарита Савенко. Це буде вистава для найменших глядачів про тварин, котрі намагаються подружитись з зайчиком із порушенням слуху. Актори для вистави опановують жестову мову.

Наприкінці жовтня в театрі відбудеться наступна прем'єра – «Загадкові варіації» за твором Еріка-Емманюеля Шмітта у постановці київського режисера, керівника театру «Сузір’я» Олексія Кужельного. В театрі зазначають: «Це драма про двох чоловіків, чиї долі несподівано поєднує одна жінка. Їхня зустріч стає випробуванням для правди й кохання, для чесності й самотності».

Фото: надане театром Вистава Закарпатського театру 'Річард ІІІ', на фото Рудольф Дзуринець.

Наприкінці листопада колектив планує випустити третю прем'єру – «Неаполь – місто мільйонерів» за однойменною п'єсою італійського драматурга Едуардо де Філіппо у режисурі Михайла Фіщенка. Це історія про військового, який повертається додому з війни й стикається з байдужістю суспільства. Вистава підніматиме актуальну на сьогодні проблему – складність соціалізації ветеранів та неприйняття їх рідним середовищем, що створює відчуття непотрібності.

Чернівецький театр Кобилянської

3 жовтня на сцені Чернівецького музично-драматичного театру ім. Кобилянської відбудеться прем’єра першої опери українського композитора Дмитра Бортнянського «Креонт», яку вважали втраченою протягом майже двох з половиною століть. Автор проєкту – Герман Макаренко, режисер опери – Іван Бутняк, художник – Андрій Александрович, художниця костюмів – Анна Духовична, балетмейстерка – Софія Сафрюк. Прем’єру приурочать до 120-ліття Чернівецького драмтеатру і це буде перша за довгий час опера на сцені театру, який початково будувався як оперний.

Фото: Ярослава Свідерська Репетиціія вистави 'Жанна ДʼАрк'

Наступна прем'єра запланована колективом на 1 листопада – «Жанна ДʼАрк» за п’єсою Бернарда Шоу «Свята Йоганна» у постановці Андрія Приходька (режисер) і Богдана Поліщука (художник). В театрі пишуть, що це історія про сміливість, внутрішню віру та силу наважуватись діяти в час, коли врятувати може лише диво. А на 23-30 листопада театр запланував проведення 17-го фестивалю комедії «Золоті Оплески Буковини».

Волинський театр ляльок

Перформансом «Відлуння спогадів» Волинський театр ляльок відкрив 14 вересня 50-й сезон. Ще влітку до ювілею колектив запустив проєкт «Розшукуємо спогади», метою якого було зібрати історії від глядачів та працівників театру, аби створити на їх основі п’єсу та перформанс до відкриття сезону. Спершу відбулася театралізована хода центром міста, а ввечері – прем'єрний показ вистави «Всесвіт» у режисурі Катерини Лавринець. Це вистава-заклик про свідоме ставлення до ресурсів планети та відповідальність перед майбутніми поколіннями. Художнє рішення створювала до вистави Олеся Іщук, музичне – Костянтин Яворський.

Фото: Віталій Віжанський Вистава 'Всесвіт'

27 вересня на найменших глядачів чекатиме прем'єра вистави «Бабусині пригоди» за твором Олександра Олеся у постановці Володимира Богданця (режисер), Олесі Іщук (художниці), Петра Свиста (композитор). Це буде казка про бабусю, яка живе в гармонії з природою, вміє дружити з усіма і завжди поспішає на допомогу.

Наприкінці жовтня в театрі відбудеться прем'єра імерсивної вистави «Ключі сили» за однойменною книгою Світлани Ройз. Режисеркою та авторкою інсценізації буде Катерина Лавринець, художником – Дмитро Редька, композитором – Костянтин Яворський. Постановка підніматиме питання, як допомогти людям навчитися розуміти свої емоції та знаходити в середині себе ключі, які дають силу екологічно їх проживати.

Фото: надано театром

З 3 по 5 листопада колектив разом з Національною спілкою театральних діячів України проведе ХХІХ Всеукраїнський конкурс професійних читців імені Лесі Українки. Цей конкурс має особливу історію: раніше він проходив у Ялті, а після анексії Криму у 2014 році був перенесений на Волинь – на малу батьківщину поетеси. Також в театрі триває навчання з плейбек-театру, яке розпочалося влітку. У вересні відбудуться наступні заняття, що завершаться показами перформансів.

Театр «Гармидер» (Луцьк)

Цієї осені луцький незалежний театр «Гармидер» розпочинає новий сезон під гаслом «твоя інтимна історія». Команда зосереджується на темах самодослідження, уразливості, родової пам’яті та чесності з самим собою. Сезон відкрили 7 вересня прем’єрою «Хованка». Це перша постановка за п’єсою іспанського драматурга Льятцера Ґарсії «Попіл» у перекладі Олександри Лактіонової. Над постановкою працював Євген Карнаух (режисер) у співпраці з Глібом Зельгіним (режисер пластики). Вистава торкається теми втрат і несподіваних відкриттів про те, у який спосіб ми їх сприймаємо або заперечуємо. Виставу покажуть 11 жовтня та 1 листопада в Луцьку, а 18 жовтня – у Києві.

Фото: Ігор Диня Вистава 'Хованка'

У репертуар театру також повернули пластичну виставу-фантазію «Трипільські видіння» Руслани Порицької, що поєднує архетипи трипільської культури із сучасністю. 4 жовтня відбудеться показ «Шлюбу» за Вітольдом Гомбровичем у перекладі Лариси Андрієвської. Драма особистості про те, як війна змінює реальність того, хто воює, і тих, хто чекає вдома.

Хмельницький театр Старицького

На осінь 2025 року в Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному театрі ім. Старицького заплановано кілька подій. 19 вересня в рамках фестивалю «Мельпомена Таврії» відбудеться показ арттерапевтичної вистави «Line.For.Life.» Марини Бортник-Гулеватої. На 1 і 2 жовтня запланована прем'єра вистави «НАСскрізь» – сценічний колаж з відомих творів (проєкт створюється в рамках реалізації грантового проєкту УКФ «Арттерапія театром – створення вистави за участю ветеранів війни, в тому числі з інвалідністю» на сцені театру, яка є доступною для осіб у колісних кріслах).

Фото: надано автором Проєкт 'НаССкрізь'

З 8 до 12 жовтня в театрі відбуватиметься Всеукраїнський театральний фестиваль камерних сценічних форм «Face to Face», в якому візьмуть участь театри з Києва, Львова, Вінниці, Рівного, Житомира та Хмельницького. А на початку листопада театр запланував прем'єру моновистави «Перший урок» за мотивами п'єси Йорга Менке-Пайцмаєра.

Рівненський музично-драматичний театр

13 і 14 вересня у Рівненському драматичному театрі відбулося відкриття нового театрального сезону прем'єрою вистави «Мами» за однойменною книгою новел Марії Матіос у постановці столичної режисерки Анжеліки Чорнойван та художниці Катерини Кардель. Це перша інсценізація цього твору письменниці на українській сцені. Твір присвячено пам’яті єдиного сина Марії Матіос, який загинув. В основі вистави – історії п'яти різних жінок: у кожної своя доля, але об’єднує їх одне – трагедія осиротілого материнства, а саме – втрата синів. Першими виставу побачили матері полеглих та зниклих безвісти захисників та захисниць України, що мешкають на Рівненщині. Для них напередодні був організований спеціальний передпоказ. У театрі прагнуть, щоб ця постановка стала не лише актом вшанування, а й моментом єдності, коли мистецтво може підтримати, зцілити та нагадати – жертва воїнів не забута. Продюсер та художній керівник постановки – Володимир Петрів, сценографія та костюми – Катерини Кардель, хормейстерка – Наталія Боярська, музичне оформлення – Анжеліки Чорнойван, Наталія Боярської. Грають виставу Галина Цьомик, Вікторія Клєщенко-Пилипчук, Ніна Ніколаєва, Наталія Боярська, Пилип Киселєв Катерина Лапіна та інші актори.

Фото: надано автором Вистава 'Мами'

Рівненський театр ляльок

На початку вересня у Рівному відбулася лабораторія «Ляльки не мовчать». Подія тривала з 4 по 6 вересня у Рівненському академічному обласному театрі ляльок за підтримки Українського культурного фонду. Лабораторія поєднала театр анімації, соціальну адаптацію та психологічну реабілітацію постраждалих від війни. Вистави були присвячені загиблим воїнам, а після показів глядачі мали змогу поспілкуватися з їхніми рідними. Важливим елементом лабораторії стали обговорення з відомими режисерами, сценографами, психологами та дослідниками. Завершення заходу співпало зі святкуванням 50-річчя Рівненського театру ляльок.

Фото: Корній Демидюк Вистава 'Пілот і Маленький Принц'

Паралельно театр готує прем’єру нової постановки для дітей «В гості до Сонечка» за твором польського драматурга Марціна Мажця, прем'єру якої планують на 28 вересня. Режисером є сам автор, а художнє оформлення створює Ельвіра Босович. У центрі сюжету – двоє маленьких курчат, які звикли щоранку вітатися із Сонечком і щовечора бажати йому на добраніч. Та одного дня Сонечко не з’являється на небі, і тоді курчата вирушають у захопливу подорож, сповнену пригод та зустрічей. Вистава покликана навчати дітей доброті, сміливості й щирості, а також відкривати для них чарівність світу навколо.

***

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.