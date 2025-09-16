Українська громада в Плзні організовує день вдячності Чехії

Українці подякують за підтримку Чехії під час великої війни.

27 вересня 2025 року в Плзні на набережній біля Музею (Náplavka u Muzea, Anglické nábřeží) пройде чесько-український культурний день «Дякуємо Чехії». Захід організовують громадська організація «Společně v Evropě – Česko-ukrajinské kulturní centrum» спільно з чеською організацією K světu, z. s.

Свято триватиме з 12:00 до 18:00 та буде присвячене Дню чеської державності. Воно символізує вдячність української громади Чехії за підтримку, надану українцям у часи війни.

У програмі – концерти, танцювальні виступи, творчі майстерні, виставки та кулінарний ярмарок. Серед учасників:

чеський гурт Tři Bětky ;

український гітарист Mark Zemlianskyi ;

вокальна студія ANT та дитячий хор Seven Kids ;

фольклорний ансамбль ZGARDA ;

танцювальні колективи BARVY , VILNA та студія Fénix Denc ;

виконавці Olha Yurchuk, жіночий ансамбль RUTA, Beata Kosina, Tetiana Svitlyčna, Maksym та Anželika Procenko, Oksana Leta, Nataliia Poliakova, Tonya Bur, Sofiia Leta, Oksana Lozynska;

бандуристка Hanna Bodnar.

Крім музики та танців, на відвідувачів чекають художні майстерні від студії ANT, виставка ужиткового мистецтва від Klub nových komunikací, а також міні-ярмарок із виробами мистецтва, сувенірами та національними стравами.

Вхід на подію – вільний.