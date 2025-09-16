Українська громада в Плзні організовує день вдячності Чехії

Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
ГоловнаКультура

Українська громада в Плзні організовує день вдячності Чехії

Українці подякують за підтримку Чехії під час великої війни.

CultHub
Українська громада в Плзні організовує день вдячності Чехії
Фото: афіша організаторів

27 вересня 2025 року в Плзні на набережній біля Музею (Náplavka u Muzea, Anglické nábřeží) пройде чесько-український культурний день «Дякуємо Чехії». Захід організовують громадська організація «Společně v Evropě – Česko-ukrajinské kulturní centrum» спільно з чеською організацією K světu, z. s.

Свято триватиме з 12:00 до 18:00 та буде присвячене Дню чеської державності. Воно символізує вдячність української громади Чехії за підтримку, надану українцям у часи війни.

У програмі – концерти, танцювальні виступи, творчі майстерні, виставки та кулінарний ярмарок. Серед учасників:

  • чеський гурт Tři Bětky;

  • український гітарист Mark Zemlianskyi;

  • вокальна студія ANT та дитячий хор Seven Kids;

  • фольклорний ансамбль ZGARDA;

  • танцювальні колективи BARVY, VILNA та студія Fénix Denc;

  • виконавці Olha Yurchuk, жіночий ансамбль RUTA, Beata Kosina, Tetiana Svitlyčna, Maksym та Anželika Procenko, Oksana Leta, Nataliia Poliakova, Tonya Bur, Sofiia Leta, Oksana Lozynska;

  • бандуристка Hanna Bodnar.

Крім музики та танців, на відвідувачів чекають художні майстерні від студії ANT, виставка ужиткового мистецтва від Klub nových komunikací, а також міні-ярмарок із виробами мистецтва, сувенірами та національними стравами.

Вхід на подію – вільний.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies