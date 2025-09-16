ЗМІ: Організатори Євробачення пропонують Ізраїлю виступ під нейтральним прапором

Долю участі країни вирішать на засіданні у грудні.

Європейська мовна спілка розглядає одразу декілька варіантів вирішення кризи довкола конкурсу "Євробачення-2026", яку створив ультиматум низки країн щодо відсторонення Ізраїлю.

Як стверджує YnetNews, кулуарно ізраїльському національному мовнику запропонували погодитися на один зі сценаріїв: добровільна тимчасова відмова від участі задля уникнення "принизливої дискваліфікації", виступ під прапором з логотипом телекомпанії замість державного чи публічна заява про відмежування від політики уряду щодо війни у Смузі Гази.

За інформацією журналістів, в Ізраїлі відмовилися від усіх компромісних рішень, вважаючи їх "неприйнятними та неможливими".

Остаточно відсторонити або допустити Ізраїль до конкурсу Європейська мовна спілка планує на засіданні у грудні, яке прийматиме Женева. Ймовірно, питання вирішуватимуть шляхом голосування.

Бойкот Євробаченню у Відні готові оголосити вже щонаймегше п'ять країн: Словенія, Ірландія, Нідерланди, Ісландія зробили офіційні заяви, Іспанія - на рівні міністра культури.