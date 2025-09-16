Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
ЗМІ: Організатори Євробачення пропонують Ізраїлю виступ під нейтральним прапором

Долю участі країни вирішать на засіданні у грудні.

ЗМІ: Організатори Євробачення пропонують Ізраїлю виступ під нейтральним прапором
Європейська мовна спілка розглядає одразу декілька варіантів вирішення кризи довкола конкурсу "Євробачення-2026", яку створив ультиматум низки країн щодо відсторонення Ізраїлю.

Як стверджує YnetNews, кулуарно ізраїльському національному мовнику запропонували погодитися на один зі сценаріїв: добровільна тимчасова відмова від участі задля уникнення "принизливої дискваліфікації", виступ під прапором з логотипом телекомпанії замість державного чи публічна заява про відмежування від політики уряду щодо війни у Смузі Гази.

За інформацією журналістів, в Ізраїлі відмовилися від усіх компромісних рішень, вважаючи їх "неприйнятними та неможливими". 

Остаточно відсторонити або допустити Ізраїль до конкурсу Європейська мовна спілка планує на засіданні у грудні, яке прийматиме Женева. Ймовірно, питання вирішуватимуть шляхом голосування. 

Бойкот Євробаченню у Відні готові оголосити вже щонаймегше п'ять країн: Словенія, Ірландія, Нідерланди, Ісландія зробили офіційні заяви, Іспанія - на рівні міністра культури.
