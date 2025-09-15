МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
ГоловнаКультура

У США роздали телевізійні нагороди “Еммі”

Нагороди отримали актори серіалів “Лікарня Пітт”, “Розрив”, “Хитрощі”, “Юнацтво” та “Студія”.

Ноа Вайлі отримує "Еммі" у номінації найкращий актор у драматичному cеріалі "Лікарня Пітт"
Фото: EPA/UPG

У Лос-Анджелесі відбулася 77-а церемонія вручення телевізійної премії “Еммі”.

Нагороди отримали актори серіалів “Лікарня Пітт”, “Юнацтво”,“Розрив”, “Хитрощі”, та “Студія”.

Як інформує Суспільне, найкращим драматичним серіалом є "Лікарня Пітт" (The Pitt, HBO Max), “еммі” за найкращий комедійний серіал отримало шоу “Студія” (The Studio, Apple TV+), а за найкращий мінісеріал або серіал-антологія ‒ “Юнацтво” (Adolescence, Netflix).

Список інших лауреатів:

  • найкращий актор у драматичному серіалі ‒ Ноа Уайлі у серіалі “Лікарня Пітт”;
  • найкраща акторка в драматичному серіалі ‒ Брітт Лоуер у серіалі “Розрив”;
  • найкращий актор у комедійному серіалі ‒ Сет Роген у серіалі "Студія";
  • найкраща акторка в комедійному серіалі — Джин Смарт у серіалі “Хитрощі”; 
  • найкращий актор у мінісеріалі, серіалі-антології або фільмі ‒ Стівен Грем у серіалі “Юнацтво”;
  • найкраща акторка в мінісеріалі, серіалі-антології або фільмі ‒ Крістін Міліоті у серіалі “Пінгвін” (The Penguin, HBO Max);
  • найкраще реаліті-шоу ‒ “Зрадники” (The Traitors, NBC);
  • найкраще токшоу ‒ “Вечірнє шоу зі Стівеном Кольбером”/The Late Show with Stephen Colbert (CBS);

  • найкращий сценарій драматичного серіалу ‒ Ден Гілрой за серіал “Андор” (Andor);
  • найкращий сценарій мінісеріалу, серіалу-антології або фільму ‒ Джек Торн, Стівен Грем за “Юнацтво”;
  • найкраща режисура драматичного серіалу ‒ Адам Рендалл за серіал “Повільні коні” (Slow Horses);
  • найкраща режисура комедійного серіалу ‒ Сет Роген за серіал “Студія”;
  • найкраща режисура мінісеріалу, серіалу-антології або фільму ‒ Філіп Барантіні за серіал "Юнацтво" / Adolescence (Netflix).
