У США роздали телевізійні нагороди “Еммі”

У Лос-Анджелесі відбулася 77-а церемонія вручення телевізійної премії “Еммі”.
Нагороди отримали актори серіалів “Лікарня Пітт”, “Юнацтво”,“Розрив”, “Хитрощі”, та “Студія”.
Як інформує Суспільне, найкращим драматичним серіалом є "Лікарня Пітт" (The Pitt, HBO Max), “еммі” за найкращий комедійний серіал отримало шоу “Студія” (The Studio, Apple TV+), а за найкращий мінісеріал або серіал-антологія ‒ “Юнацтво” (Adolescence, Netflix).
Список інших лауреатів:
- найкращий актор у драматичному серіалі ‒ Ноа Уайлі у серіалі “Лікарня Пітт”;
- найкраща акторка в драматичному серіалі ‒ Брітт Лоуер у серіалі “Розрив”;
- найкращий актор у комедійному серіалі ‒ Сет Роген у серіалі "Студія";
- найкраща акторка в комедійному серіалі — Джин Смарт у серіалі “Хитрощі”;
- найкращий актор у мінісеріалі, серіалі-антології або фільмі ‒ Стівен Грем у серіалі “Юнацтво”;
- найкраща акторка в мінісеріалі, серіалі-антології або фільмі ‒ Крістін Міліоті у серіалі “Пінгвін” (The Penguin, HBO Max);
- найкраще реаліті-шоу ‒ “Зрадники” (The Traitors, NBC);
- найкраще токшоу ‒ “Вечірнє шоу зі Стівеном Кольбером”/The Late Show with Stephen Colbert (CBS);
- найкращий сценарій драматичного серіалу ‒ Ден Гілрой за серіал “Андор” (Andor);
- найкращий сценарій мінісеріалу, серіалу-антології або фільму ‒ Джек Торн, Стівен Грем за “Юнацтво”;
- найкраща режисура драматичного серіалу ‒ Адам Рендалл за серіал “Повільні коні” (Slow Horses);
- найкраща режисура комедійного серіалу ‒ Сет Роген за серіал “Студія”;
- найкраща режисура мінісеріалу, серіалу-антології або фільму ‒ Філіп Барантіні за серіал "Юнацтво" / Adolescence (Netflix).