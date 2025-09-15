У США роздали телевізійні нагороди “Еммі”

Ноа Вайлі отримує "Еммі" у номінації найкращий актор у драматичному cеріалі "Лікарня Пітт"

У Лос-Анджелесі відбулася 77-а церемонія вручення телевізійної премії “Еммі”.

Нагороди отримали актори серіалів “Лікарня Пітт”, “Юнацтво”,“Розрив”, “Хитрощі”, та “Студія”.

Як інформує Суспільне, найкращим драматичним серіалом є "Лікарня Пітт" (The Pitt, HBO Max), “еммі” за найкращий комедійний серіал отримало шоу “Студія” (The Studio, Apple TV+), а за найкращий мінісеріал або серіал-антологія ‒ “Юнацтво” (Adolescence, Netflix).

Список інших лауреатів:

найкращий актор у драматичному серіалі ‒ Ноа Уайлі у серіалі “Лікарня Пітт”;

найкраща акторка в драматичному серіалі ‒ Брітт Лоуер у серіалі “Розрив”;

найкращий актор у комедійному серіалі ‒ Сет Роген у серіалі "Студія";

найкраща акторка в комедійному серіалі — Джин Смарт у серіалі “Хитрощі”;

найкращий актор у мінісеріалі, серіалі-антології або фільмі ‒ Стівен Грем у серіалі “Юнацтво”;

найкраща акторка в мінісеріалі, серіалі-антології або фільмі ‒ Крістін Міліоті у серіалі “Пінгвін” (The Penguin, HBO Max);

найкраще реаліті-шоу ‒ “Зрадники” (The Traitors, NBC);

найкраще токшоу ‒ “Вечірнє шоу зі Стівеном Кольбером”/The Late Show with Stephen Colbert (CBS);

Фото: EPA/UPG Найкраще токшоу ‒ “Вечірнє шоу зі Стівеном Кольбером”