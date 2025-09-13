У Греції скасували концерт російського піаніста Дениса Мацуєва через його підтримку Кремля

Це вже не перший відмінений концерт Мацуєва в Європі. Концерти Мацуєва скасовували в США, Швейцарії, Іспанії, Японії та Австрії через його політичну позицію

Афінський державний оркестр (Athens State Orchestra) повідомила про скасування концерту російського піаніста Дениса Мацуєва, запланованого на 21 листопада 2025 року. Причиною стало відкрите співробітництво музиканта з Кремлем та його публічна підтримка політики Володимира Путіна, зокрема щодо війни в Україні. Про це вони написали в себе на сайті.

У заяві оркестри йдеться, що рішення ухвалено «у світлі останніх міжнародних подій» і що інституція прагне дотримуватися «цінностей відкритого діалогу та поваги, які визначають європейську культурну спільноту».

Мацуєв відомий як один із провідних російських піаністів, наближений до Кремля та учасник різних державних заходів у Росії. Його виступ у Греції мали замінити іншим виконавцем, ім’я якого наразі не оголошено.

Скасування концерту Мацуєва стало ще одним прикладом того, як європейські культурні інституції реагують на повномасштабну війну Росії проти України, обмежуючи участь митців, що публічно підтримують агресивну політику Москви.