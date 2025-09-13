У Греції скасували концерт російського піаніста Дениса Мацуєва через його підтримку Кремля

«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
ГоловнаКультура

У Греції скасували концерт російського піаніста Дениса Мацуєва через його підтримку Кремля

Це вже не перший відмінений концерт Мацуєва в Європі. Концерти Мацуєва скасовували в США, Швейцарії, Іспанії, Японії та Австрії через його політичну позицію

CultHub
У Греції скасували концерт російського піаніста Дениса Мацуєва через його підтримку Кремля
Путін та Мацуєв
Фото: фото kremlin.ru

Афінський державний оркестр (Athens State Orchestra) повідомила про скасування концерту російського піаніста Дениса Мацуєва, запланованого на 21 листопада 2025 року. Причиною стало відкрите співробітництво музиканта з Кремлем та його публічна підтримка політики Володимира Путіна, зокрема щодо війни в Україні. Про це вони написали в себе на сайті. 

У заяві оркестри йдеться, що рішення ухвалено «у світлі останніх міжнародних подій» і що інституція прагне дотримуватися «цінностей відкритого діалогу та поваги, які визначають європейську культурну спільноту».

Мацуєв відомий як один із провідних російських піаністів, наближений до Кремля та учасник різних державних заходів у Росії. Його виступ у Греції мали замінити іншим виконавцем, ім’я якого наразі не оголошено.

Скасування концерту Мацуєва стало ще одним прикладом того, як європейські культурні інституції реагують на повномасштабну війну Росії проти України, обмежуючи участь митців, що публічно підтримують агресивну політику Москви.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies