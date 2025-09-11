Фото: КТК кадр з фільму «Сентиментальна цінність»

Дев’ятий Київський тиждень критики обрав фільмом-відкриттям нову роботу режисера Йоакіма Трієра «Сентиментальна цінність». Ця картина здобула Ґран-Прі Каннського кінофестивалю та стала національним претендентом від Норвегії на здобуття Премії «Оскар» у номінації «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».

«Сентиментальна цінність» розповідає про двох сестер, яких життя зіштовхує з батьком – знаменитим режисером (Стеллан Скашґорд), що давно покинув сім'ю. Він пропонує старшій доньці роль у новому фільмі, але після відмови знаходить замість неї голлівудську зірку (Ель Феннінґ) і розпочинає підготовку до зйомок в родинному домі, який досі належить йому.

Фото: КТК Постер 9-го Київського тижня критики

Виконавиця головної ролі Ренате Рейнсве, також відома за попереднім фільмом Трієра «Найгірша людина у світі», стала обличчям цьогорічного офіційного постера Київського тижня критики.

Крім цього фільму до міжнародної програми фестивалю увійшли такі стрічки:

«Сират» – володар Призу журі та Премії за найкращий саундтрек Каннського кінофестивалю. Це робота режисера Олівера Лаше, спродюсована Педро й Аґустіно Альмодоварами. Стрічка ввійшла в топ-25 фільмів з найвищим рейтингом першого півріччя 2025 року за версією користувачів Letterboxd. У центрі сюжету – батько, який разом із сином і вірним собакою мандрує марокканською пустелею в пошуках зниклої доньки. Приєднавшись до групи рейверів, що прямують на чергову вечірку в серці Сахари, вони поринають у пекельну подорож крізь нескінченні піски.

Фото: КТК Кадр з фільму «Сират»

«Таємний агент» – тріумфатор Каннського кінофестивалю 2025, що отримав призи за найкращу режисерську роботу й чоловічу роль, а також Приз Міжнародної федерації кінопреси (ФІПРЕССІ). Події картини Клебера Мендоси Філю розгортаються в часи бразильської військової диктатури 1970-х. Науковець Марсело (зірка фільму «Повстання штатів» і серіалу «Нарко» Ваґнер Моура) дізнається про спроби заволодіти його дослідженнями. Рятуючись від найманих убивць, він утікає до рідного міста, щоб возз'єднатися з сином і покинути країну. Рейтинг стрічки на Rotten Tomatoes: 100%.

Фото: КТК Кадр з фільму «Таємний агент»

«Блакитна стежка» режисера Ґабріеля Маскаро – володар «Срібного ведмедя» – Ґран-Прі журі Берлінале. Це ще одна стрічка, сюжет якої розгортається у Бразилії. Але тут у фокусі антиутопічне майбутнє, в якому уряд переселяє літніх людей до ізольованих колоній. Головна героїня близька до 80-ліття вирішує кинути виклик системі та рушає в подорож Амазонією, щоб здійснити своє останнє бажання. В український прокат стрічку випускають комік Василь Байдак спільно з компанією «Артхаус Трафік».

Фото: КТК Кадр з фільму «Блакитна стежка»

Решта фільмів Міжнародної та інших програм будуть оголошені пізніше.

9-й Київський тиждень критики відбуватиметься з 16 до 22 жовтня 2025 року у кінотеатрі “Жовтень”. Куратори фестивалю – кінокритикиня Дарія Бадьйор, кінознавець Станіслав Битюцький, кінокритик Сергій Ксаверов, кінокритикиня Анна Дацюк.