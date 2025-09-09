Фото: Андрій Ющак, ГО Ukraine WOW Інсталяція CHIAOZZA

З 8 по 21 вересня на Контрактовій площі у Києві можна побачити інсталяцію мистецького дуета із Нью-Йорка CHIAOZZA, натхнену творчістю Марії Примаченко. Сім пневматичних скульптур заввишки від 3 до 7 метрів відштовхуються від відомих образів з картин Примаченко: червона квітка, горох, дерево, сонях, птах, синій звір, жовтий звір.

CHIAOZZA — дует Адама Фреззи й Террі Чао, художників із Нью-Йорка. Їхні роботи можна побачити в публічному просторі та галереях США — у Нью-Йорку, Сан-Франциско, Лос-Анджелесі, Бостоні, Х’юстоні. У 2017 році CHIAOZZA стали зірками музичного фестивалю Coachella — їхня велетенська інсталяція Chiaozza Garden стала візитівкою каліфорнійського міста Індіо, де проходить фестиваль. Художники також відомі співпрацею з великими брендами: створювали вітрини для Hermès, капсульну колекцію для IKEA, інсталяції для Nike.

Фото: matterofhand.com Адам Фрезза й Террі Чао

Художники створили інсталяцію на запрошення організації Ukraine WOW у партнерстві з Prymachenko Family Foundation. З 26 вересня її показиватимуть на виставці Ukraine WOW на київському вокзалі, після цього її планують демонструвати у США. Художники також озвучили англомовний аудіогід до кожної пневматичної скульптури, пояснюючи той чи інший образ. Українською аудіогід озвучила праонука художниці Анастасія Примаченко.

Створення інсталяції профінансувала мережа мультимаркетів «Аврора». Вона також створила тематичну лімітовану серію товарів: світильники, футболки, шопери, блокноти, чашки, стікерпаки й тату-сети. Весь прибуток від продажу обіцяють спрямувати на підтримку українських музеїв. Колекція товарів буде представлена у магазині «Аврора» на Контрактовій площі та на виставці Ukraine WOW.

Фото: Андрій Ющак, ГО Ukraine WOW Інсталяція CHIAOZZA

