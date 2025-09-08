У Жовтневому палаці покажуть «Тартюфа» у постановці Оскараса Коршуноваса

Фото: Руслан Литвин «Тартюф»

11 вересня на сцені Міжнародного центру культури і Мистецтв (Жовтневий палац) відбудеться гастрольний показ вистави Львівського театру імені Марії Заньковецької «Тартюф» у постановці литовського режисера Оскараса Коршуноваса.

«Тартюф» – перша постановка Коршуноваса в Україні. Режисер сам виступив з цією ініціативою аби підтримати український театр під час війни; він та його команда (хореографка Веста Грабштайте, сценограф Вітаутас Нарбутас, композитор Гінтарас Содейка) відмовилися від гонорарів. Прем’єра вистави відбулась в Театрі Заньковецької 13 липня 2024 року.

Комедія «Тартюф» Мольєра написана у XVII столітті. Поставлений у Версалі, «Тартюф, або Самозванець» викликав чи не найбільший скандал у історії театру. Зображене Мольєром лицемірство вищих класів було сприйняте як образливе, а п’єса заборонена. Вона загострювала протистояння двору та Ватикану: архієпископ Парижа видав едикт, що погрожував відлученням від церкви кожного, хто дивився, виступав або читав «Тартюфа».

Фото: Руслан Литвин «Тартюф»

Фото: Руслан Литвин «Тартюф»

Коршуновас акцентує на сучасному вирішенні вистави, хоч її декорації нагадуватимуть Версаль: «“Тартюфи” сповідують свою “релігію”. За часів Мольєра вони були в Церкві, за радянських часів – у партії, а зараз вони там, де Мамона: у банках, політиці тощо. Завжди ідеологічно правильні та вміють найгірші вчинки загорнути в одяг найкрасивіших слів. За всім цим ховається корупція. Цинічна маніпуляція людьми за допомогою засобів пропагандистського піару. Особливо актуальна ця комедія сьогодні, адже “тартюфи” вдаються до корумпування мораллю».

Новий переклад найвідомішої п’єси Мольєра спеціально для постановки здійснила Соломія Гриценяк. Серед виконавців головних ролей – заслужені артисти України Юрій Хвостенко (Тартюф), Василь Коржук (Оргон), Андрій Козак (Клеант), Олег Сікиринський (пан Луаяль), народна артистка України Любов Боровська (пані Пернель), Оксана Цимбаліст (Ельміра), Володимир Пантєлєєв (Даміс), Оксана Галів (Мар’яна), Ярослав Дерпак (Валер), заслужені артистки України Марія Шумейко (Доріна), Мирослава Солук, Наталія Поліщук-Московець (Версальські діви), оператор Олег Андрощук.

Особливістю постановки є відео та онлайн включення. Організатори попереджають: у виставі лунають звуки пострілів та використаний ефект стробоскопа. Вікове обмеження – 16+. Постановка відбулася за підтримки Почесного консульства Литовської республіки у Львові.

Фото: lrt.lt Оскарас Коршуновас

Про Оскараса Коршуноваса: