У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
ГоловнаКультура

У Дюссельдорфі відкрилася виставка присвячена Василю Стусу

Проєкт поєднав в собі матеріали, фото, переклади поета та дисидента, також планується низка виступів та літературних подій.

CultHub
У Дюссельдорфі відкрилася виставка присвячена Василю Стусу
з відкриття виставки "Стус"
Фото: Grzegorz Karkoszka/Pilecki-Institut Berlin

У будинку Герхарта Гауптмана в Дюссельдорфі відбулося урочисте відкриття виставки «STUS», присвяченої українському поету, правозахиснику та символу боротьби за свободу Василю Стусу. Це перша масштабна міжнародна експозиція про життя і творчість Стуса, представлена за межами України.

Виставка, що триватиме з 5 вересня 2025 року до 27 лютого 2026 року, об’єднує архівні документи, листи, фотографії, переклади та художні інсталяції, які розповідають про непримиренну боротьбу Стуса з радянською системою, його опір русифікації та відстоювання права України на власну культуру й мову.

Серед почесних гостей відкриття були Дмитро Стус, син поета та директор Національного музею Тараса Шевченка в Києві, а також Рене Бьолль, син нобелівського лауреата Генріха Бьолля, який за життя підтримував українського дисидента.

з відкриття виставки &quot;Стус&quot;
Фото: Grzegorz Karkoszka/Pilecki-Institut Berlin
з відкриття виставки "Стус"

Ініціаторами виставки виступили Інститут Пілецького, Центр Стуса та Фонд Генріха Бьолля. У Дюссельдорфі проєкт реалізовано у співпраці з Польським інститутом, Форумом Лева Копелева та Асоціацією партнерства Дюссельдорф–Чернівці.

«Через життя і творчість Василя Стуса ми хочемо розповісти європейцям про українську боротьбу за свободу та право на власний голос. Його доля — це дзеркало колоніального тиску та людського спротиву», — зазначили організатори.

Протягом наступних місяців у межах виставки відбудеться серія подій — поетичні читання, дискусії, концерти та перформанси — що доповнять розмову про культурну ідентичність, права людини та спадщину українського дисидентського руху.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies