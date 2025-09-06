У Дюссельдорфі відкрилася виставка присвячена Василю Стусу

Проєкт поєднав в собі матеріали, фото, переклади поета та дисидента, також планується низка виступів та літературних подій.

У будинку Герхарта Гауптмана в Дюссельдорфі відбулося урочисте відкриття виставки «STUS», присвяченої українському поету, правозахиснику та символу боротьби за свободу Василю Стусу. Це перша масштабна міжнародна експозиція про життя і творчість Стуса, представлена за межами України.

Виставка, що триватиме з 5 вересня 2025 року до 27 лютого 2026 року, об’єднує архівні документи, листи, фотографії, переклади та художні інсталяції, які розповідають про непримиренну боротьбу Стуса з радянською системою, його опір русифікації та відстоювання права України на власну культуру й мову.

Серед почесних гостей відкриття були Дмитро Стус, син поета та директор Національного музею Тараса Шевченка в Києві, а також Рене Бьолль, син нобелівського лауреата Генріха Бьолля, який за життя підтримував українського дисидента.

Фото: Grzegorz Karkoszka/Pilecki-Institut Berlin з відкриття виставки "Стус"

Ініціаторами виставки виступили Інститут Пілецького, Центр Стуса та Фонд Генріха Бьолля. У Дюссельдорфі проєкт реалізовано у співпраці з Польським інститутом, Форумом Лева Копелева та Асоціацією партнерства Дюссельдорф–Чернівці.

«Через життя і творчість Василя Стуса ми хочемо розповісти європейцям про українську боротьбу за свободу та право на власний голос. Його доля — це дзеркало колоніального тиску та людського спротиву», — зазначили організатори.

Протягом наступних місяців у межах виставки відбудеться серія подій — поетичні читання, дискусії, концерти та перформанси — що доповнять розмову про культурну ідентичність, права людини та спадщину українського дисидентського руху.