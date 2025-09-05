Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Культура

Наталія Терамае. «Іммігрантка». Уривок

Видавництво Yakaboo Publishing випустило дебютний роман журналістки Наталії Терамае «Іммігрантка», що став частиною видавничої серії “Серед своїх”. 

Наталія Терамае довгий час прожила у Фінляндії і почала досліджувати тему українського мігрантства до того, як це стало масштабним викликом для всієї України у 2022 році. «Іммігрантка» — це історія про непроговорені травми, життя за кордоном і доленосність тимчасових рішень. 

Іванка — молода українка, яка після Революції гідності 2014 року переїздить до комфортного і спокійного Гельсінкі, де починає працювати нянею за програмою Au pair у звичайній фінській родині середнього класу. У Фінляндії вона переживає глибокий комплекс провини, зближується з місцевими українцями і паралельно вивчає особливості фінського добробуту. Зависнувши між двома світами — фінським і українським, Іванка намагається знайти своє місце під сонцем, як і тисячі інших українців в еміграції.

Публікуємо уривок роману.

Фото: Yakaboo Publishing

Літо 2015

У першу чергу Іванка повела Матті на Майдан. Вона сказала, що хай він сприймає це за паломництво. 

— Ти знаєш, Матті, — звернулася вона до нього, — якби ти приїхав сам і готував свою поїздку за путівниками, то однією з основних порад було б відвідати Києво-Печерську лавру. Туди водять усіх місцевих туристів. Типу святе місце. Абсолютно ні! Кияни здебільшого до Лаври не ходять — тут знають про гріхи московських попів. А я от тебе поведу до справжнього святого місця — там, де гинули безневинні люди… — Тут її голос наче перечепився через невидиму перешкоду. І, відкашлявшись, вона продовжила: — Сприймай їх як новітніх мучеників. Тільки загинули вони, проповідуючи свободу... Я думаю, Матті, що вам, представникам вільного світу, цього не зрозуміти. І ті протести, і Небесна сотня, і війна на Донбасі — це щось страшне, але ірреальне. Я тобі зараз покажу, наскільки це реально.

Матті не переривав її гарячих монологів. Він навіть не встигав дослухатися до них, бо вся його увага була в основному зосереджена на тому, що відбувалося навколо. Вони ледве розминалися з іншими пішоходами на вулиці Велика Васильківська: більшість тротуару займали літні тераси, практично одна на одній, так багато їх було. Там сиділи красиві і молоді люди, потягуючи прохолодні напої і охолоджуючись під розпилювачами води. З іншого боку тротуару пішоходів підтискали рясно припарковані автівки: позашляховики, мерседеси, порші. Матті дивувався такій кількості дорогих машин. По дорозі було також багато модних і яскравих магазинів. «Здається, у цього міста є гроші», — підсумовував свої спостереження він. Київ поки йому подобався: гарячий, молодий, красивий, дещо захланний і претензійний — саме те, що приваблює людину віком плюс-мінус 30.

А от зустріч із Майданом якось вразила неприємно. Надто він уже дисонував із життям поза його межами. Відчуття відкритої рани і гіркої жалоби. Величезна площа з високою стелою посередині. Десь він уже таке бачив… Ага, у Будапешті. Тільки в Будапешті зустріч зі звичайною площею не створювала такого відчуття важкості всередині.

Гігантський тризуб, викладений із червоних скляних підсвічників, очевидно, як і було задумано, асоціювався з кривавим слідом, залишеним на цих плитах. Іванка спершу мовчки водила Матті між стендами якоїсь стихійної виставки. Там були фото чоловіків у військовій формі — хто радісно усміхався, хто зосереджено дивився в камеру, а хтось обіймав дитину і цілував жінку. Інша серія фотографій, як зрозумів Матті, була зроблена вже тут: ось будівлі, схожі на ті, що навколо. Одна обгоріла — напевно, це та, де була пожежа, як розказувала Іванка. Багато людей, багато жовтого і блакитного. А ще багато портретів із чорними стрічками. 

— Ось тут усе відбувалося, — Іванка перевела його через дорогу на вулицю, що піднімалася вгору, ліворуч від площі. Уздовж тротуару на підвищенні було влаштовано меморіал. Між сірими цеглинами почергово стояли обрамлені в чорне чоловічі портрети. Було багато пластикових квітів, особливо у громіздких вінках. Це створювало враження якоїсь карнавальної мішури. Каміння і цегла були де-не-де пофарбовані червоним.

Вони зупинилися біля трьох чорних плит-пам’ятників. Eternal memory to the heroes of the Celestial Hundred — переклала Матті напис українською Іванка. — Ось тут, — вказала вона на плиту праворуч, — слова народної пісні, дуже жалібної, під яку ховали убитих на Майдані. Це дуже красива пісня, Матті, але і дуже страшна. Я хочу, щоби ти знав, що я відчуваю. Тому привела тебе сюди, — Іванка міцніше стиснула його руку і заглянула в його очі. І тут Матті стало страшно: він зрозумів, що ця дівчина починає сприймати його як свого партнера, що в цих стосунках він входить у фазу довіри і вростання одне в одного, що секс заради сексу лишається в минулому, а тепер буде секс заради продовження себе.

Він інтуїтивно хотів відсмикнути руку, але ця скляна плівка сліз у її прекрасних очах його зупинила. Так, ця сцена була неприємна і якась сюрреалістична, але — до біса прекрасна. Тому Матті зробив те, що робив зазвичай: піддався імпульсу. Він притягнув Іванку до себе, полегшуючи її біль і своє сум’яття: — Удвох усе ж легше, аніж одному. А про інше — подумаємо завтра.

* * * 

У Києві Іванка тягала Матті по всіх знакових для неї місцях і подіях. Вони були в Софії Київській і Михайлівському, спускалися по Узвозу і гуляли по Подолу, каталися Дніпром, піднімалися на Володимирську гірку, проходилися урядовим кварталом. Іванка розказувала Матті якісь смішні і сумні історії зі свого життя чи життя міста. Нахвалювала архітектуру: «Дивися, скільки у нас модерну. У вас він такий трохи грубий і холодний, а наш уже південний, м’який». Підносила історію: «Уяви, усе це побудовано на гроші однієї людини, гетьмана, тобто лідера, Івана Мазепи. І це лише маленька частина того, у що він вкладав гроші — у церкви, монастирі, школи. Сьогодні це називають стратегічним баченням: я піду, а після мене лишиться це все — архітектура, освіта, люди, в які я вкладав. Уяви, яка мудрість. Ну і гроші, звісно», — не переставала вона триндіти. Іванка не могла встояти, щоби не похвалитися скіфською пектораллю і завела хлопця в Музей історичних коштовностей. Йому навіть довелося вивчити трохи українське мистецтво ХХ століття (на виставках Катерини Білокур і Якова Гніздовського) і драму ХХІ століття (подивившись «Сталкерів» у Молодому театрі). 

* * *

 — Матті, що ти найбільше запам’ятав за ці дні? 

— Отой чудовий ресторан на Подолі. М-м-м, якась там хата. 

Дівчата переглянулися. Це питання поставила Мар, просто з ввічливості, для підтримки світської розмови і не очікувала такої відвертої відповіді. Реакція Матті на спантеличених дівчат була несподіваною — він голосно розсміявся:

— Камон! Я ціную вашу історію і культуру — ту, що в музеях і театрах, але культура щоденна, як-от кухня, також варта уваги. А в тій «Хаті» усе було так смачно і дешево. У Гельсінкі такого немає.

Вони всі троє — Мар, Матті і Іванка — сиділи на терасі якоїсь кав’ярні на Ярвалу. Була середина дня — Мар втекла на годинку з роботи — гарячого липневого дня. Але на Ярвалу того не відчувалося: закрита з обох боків кам’яницями і затінена густим віттям дерев, вулиця дихала теплом і огортала затишком.

Поки Мар розпитувала Матті про те і се, Іванка повністю віддалася роздумам. Якщо заплющити очі, то можна уявити, що останнього року і не було: Ярвал звучить і пахне так само. Якщо ж їх розплющити і роздивитися навколо, то видно, як місто візуально кардинально змінилося. Додалася велика кількість жовто-блакитної барви. Місто стало таким патріотичним. Аж занадто? Жовто-блакитні прапори, намальовані крейдою на бетонних парканах, жовто-блакитні огорожі в центрі міста, жовто-блакитні графіті в переході, навіть фіранки в кав’ярні, де вони зараз сидять, у кольорах національного прапора. Ні, Іванка не бурчала. Вона дивувалася. Такий дисонанс був у неї, коли з приходом Ющенка стало модно носити вишиванки: цінність її сорочок, подарованих особливими для неї людьми, в її очах тоді впала… З одного боку, Іванка раділа такому засиллю патріотизму, а з іншого — це її насторожувало: бо якщо це той випадок, що і з сорочками, то дуже скоро можна скотитися в нещирість, а потім і заперечення. «Ще не так давно було “прикольно” носити футболки з написом “СССР”. Тепер, схоже, по приколу тризуби. От мені стало цікаво — на що прийде мода за кілька років? Бо з такими “патріотами” тризуби вже в зубах в’язнуть», — роздумувала Іванка.

Вона розглядала перехожих — її улюблене заняття на дозвіллі. Такі красиві хлопці і дівчата — молоді, з модними зачісками і спокусливими усмішками на вустах. І чи не на кожному другому національна символіка — кольори прапора, тризуби чи вишивані мотиви.

«Вони кудись вмотивовано рухаються, у когось робота, у когось тренінги. Вони ростуть і розвиваються. Разом вони велика сила змін. Це якесь дежавю 2005-го. Тільки тепер за сотні кілометрів звідси йде справжня війна», — думки в її голові шалено крутилися і перебивали одна одну. 

Наталія Терамае — журналістка, навчалася в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», працювала у виданнях «Україна молода», «Без цензури», «ПіК України» (під прізвищем Дмитренко), пише для LB.ua і «Локальної історії». У Фінляндії займалась промоцією української культури: лекторка Гельсінського університету, організаторка щорічного фестивалю «Українські кінодні у Гельсінкі», кураторка культурних проєктів Товариства українців у Фінляндії. Авторка книжки «Богомазов у Фінляндії. Сто років потому» (Родовід, 2023).

Наталія ТерамаеНаталія Терамае, журналістка, Гельсінкі
﻿
